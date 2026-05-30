‘Fondo, fondo, fondo’: Exhiben a jefe antisecuestros de Hidalgo por fiesta con alcohol en oficinas públicas

El caso fue turnado al Órgano Interno de Control, sin embargo, García Guzmán no ha sido separado de su cargo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una investigación interna contra Manuel García Guzmán, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), por la presunta realización de una fiesta con bebidas alcohólicas al interior de instalaciones gubernamentales.

La indagatoria comenzó luego de que en redes sociales circularan fotografías y videos en los que se observa a personal de la corporación participando en un convivio dentro de las oficinas de la unidad antisecuestro, una de las áreas encargadas de investigar delitos de alto impacto en la entidad.

De acuerdo con los reportes, en la reunión habrían participado agentes investigadores, ministerios públicos, peritos y personal administrativo. Además del consumo de bebidas alcohólicas, algunas versiones señalan que durante el festejo hubo entretenimiento contratado e incluso detonaciones de arma de fuego, hechos que también forman parte de las investigaciones.

El encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, confirmó que el caso fue turnado al Órgano Interno de Control, instancia que determinará si existieron responsabilidades administrativas o de otra índole. El funcionario calificó lo ocurrido como un “mal actuar” y adelantó que habrá consecuencias en caso de acreditarse irregularidades.

Titular antisecuestro de Hidalgo no ha sido separado de su cargo

Fernández Hasbun precisó que, por el momento, García Guzmán no ha sido separado de su cargo, ya que primero deberán concluir las investigaciones y establecerse las circunstancias en las que ocurrió el convivio.

“Quiero sentarme a platicar con los compañeros: (que digan) qué pasó, (en) qué fechas fue; que me lo comprueben todo, obviamente al órgano interno de control también”, dijo.

Asimismo, refirió que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ya tiene conocimiento de lo ocurrido y qué “ni él ni yo vamos a tolerar esta situación”.

Las imágenes difundidas muestran al titular de la UECS conviviendo con otros asistentes y participando en la celebración dentro de las instalaciones oficiales. La difusión del material generó críticas en redes sociales por el uso de espacios públicos para actividades ajenas a las funciones institucionales de la dependencia.

Según autoridades estatales, durante los próximos días se recabarán testimonios y evidencias para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes, en caso de que se confirme la participación de servidores públicos en la organización o realización del evento.