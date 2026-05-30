Detienen en el Edomex a 4 presuntos integrantes de la Familia Michoacana

Hay territorios en el Edomex que son disputados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. (SSEM).

Sobre un camino de terracería, cerca del barrio “El Chiflón”, en el municipio de Tenancingo, al sur del Estado de México, policías estatales capturaron a cuatro presuntos integrantes del cártel de “La Familia Michoacana”.

Entre el cuarteto de posibles criminales está uno de 21 años de edad y todos dedicados a los delitos de extorsión, homicidio, venta de droga, secuestro y robo de vehículos, revelan las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que los cuatro detenidos viajaban a alta velocidad en una camioneta blanca de alta gama color blanco en la que llevaban dos armas largas de alto calibre y una réplica de pistola, tres cargadores, 90 cartuchos útiles, 18 ponchas llantas artesanales y un teléfono celular.

Así comenzó la corretiza a integrantes de ‘La Familia Michoacana’

Policías estatales avistaron la unidad de lujo por el barrio “El Chiflón”, por lo que los presuntos criminales aceleraron para tratar de escapar de la policía, por lo que comenzó la persecución de la camioneta sospechosa y al darles alcance se logró detener a Juan “N”, Rodrigo “N”, José “N” y Esteban “N”, de 22, 20, 28 y 21 años, respectivamente.

Una vez que se obtuvo la información de la camioneta de alta gama, se cotejó con el Centro de Mando de la policía mexiquense y se confirmó que el automotor tiene reporte de robo con violencia del pasado 11 de febrero.

La camioneta, las armas, los ponchas llantas, las balas y los cuatro sujetos, quedaron a disposición del Ministerio Público de la región sur mexiquense.

“La Familia Michoacana” y el CJNG asentados en una parte de la región sur

Informes oficiales indican que municipios como Tenango del Valle, su vecino Tenancingo, Villa Guerrero e Ixtapan de la Sal, por citar algunos, son disputados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.

Se recordará que el 11 de abril pasado, sobre la calle de José María Morelos y Pavón, entre 5 de Mayo y Benito Juárez, en el poblado de Santiaguito Coaxustenco, en Tenango del Valle, la policía estatal se enfrentó a tiros con un grupo de criminales, lo que dejó sin vida en el sitio al uniformado Rodrigo Garduño Ascencio y cuatro de sus compañeros quedaron heridos de bala.