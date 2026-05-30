De Felipe Calderón hasta Xóchitl Gálvez: PAN cierra filas con Maru Campos ante embate de Morena

Maru Campos acusa a Morena de construir un gobierno totalitario y recibe respaldo del PAN. (@JorgeRoHe)

Al grito de “no estás sola” y “fuera Morena”, la dirigencia nacional del PAN cerró filas con María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, por la presunta persecución política de la que es objeto.

Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional, afirmó que en caso de que se “metan” con la gobernadora o si le “tocan un pelo” saldrán todos a las calles.

“Te habremos de defender, mi queridísima Maru, hasta donde tope. Todo nuestro respaldo, toda nuestra defensa, querida Maru”, dijo Romero en un evento organizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.

Al lugar se dieron cita figuras del panismo, incluidos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes la dirigencia del PAN reconoció por “sí combatir” al crimen organizado, y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Acusó a los gobiernos de Morena de “cogobernar con los que más te afectan a ti”, ello en alusión a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, entre otros.

“Es nuestro orgullo darles el reconocimiento a don Vicente Fox y, por supuesto, nuestro reconocimiento a don Felipe Calderón. Gobiernos que combaten y combatieron al crimen, pues obviamente sí”, subrayó Romero.

Maru Campos acusa a Morena de construir un gobierno totalitario

En su participación, Maru Campos señaló que Morena hizo un “mal” gobierno y concentró el poder para supuestamente entregárselo al crimen organizado.

Insistió en la narrativa de que en México hay narcogobiernos, por la crisis de personas desaparecidas y el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas asediadas por grupos delictivos.

“Morena no solamente ha hecho un mal gobierno. Morena ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder. Concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado”, comentó la panista.

En tanto, Felipe Calderón criticó que la soberanía no se defiende “con discursitos y videitos las mañanas” sino con la fuerza del Estado.

Al mismo tiempo, Vicente Fox hizo un llamado para trabajar “para rescatar” las elecciones de 2027. En ambos casos, ofrecieron su respaldo a Maru Campos por la supuesta embestida de Morena.

En este contexto, César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, investigado por la participación no autorizada de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, encabezó una movilización de simpatizantes del PAN.

Jáuregui dejó su cargo en la fiscalía tras darse a conocer que fuerzas extranjeras están involucradas en actividades de seguridad. Además, medios locales aseguran que el exfuncionario aspira a un cargo de elección popular.

En este evento, revivió el uso del color rosa en eventos públicos encabezados por la oposición. Fue en 2024, en medio de la discusión de la reforma electoral y judicial, que se utilizó este color como distintivo de movilizaciones civiles.