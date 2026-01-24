Llaman a Marina del Pilar a dejar su cargo temporalmente por investigación contra su exesposo

El Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a Marina del Pilar separarse del cargo como gobernadora mientras avanza la investigación contra su expareja Carlos Torres. (Especial)

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, a separarse de su cargo mientras se realiza la indagatoria contra su expareja, Carlos Torres, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En un comunicado de prensa, el Comité de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con organizaciones de la sociedad civil, consideró prudente tomar esta medida para garantizar la integridad pública, la gobernabilidad y la confianza institucional.

“De manera respetuosa, hacemos un llamado a la gobernadora del estado de Baja California para que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y se determina lo conducente por las autoridades competentes”, se lee en el comunicado fechado el 22 de enero.

Los firmantes resaltaron el contexto de Baja California como una entidad fronteriza, donde cualquier señalamiento “que implique la vulneración del Estado de derecho” exige respuestas institucionales firmes.

A Marina del Pilar le restan cerca de dos años de mandato en Baja California; en junio de 2027 se elegirá a la persona que ocupará la gubernatura.

“Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudente para proteger el interés público sobre cualquier interés particular o personal”, aclaró la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales.

Marina del Pilar admite investigación contra Carlos Torres

El miércoles 21 de enero, Marina del Pilar reconoció públicamente que Carlos Torres, su expareja, es investigado por la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con una publicación de N+, Torres habría recibido 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir la operación de la facción de Los Rusos en Mexicali.

En la carpeta de investigación, Luis Alfonso Torres, excuñado de Marina del Pilar, aparece como presunto líder de la red, encargado de dirigir operaciones administrativas de recursos ilícitos mediante empresas y del financiamiento de campañas políticas en México.

Los señalamientos contra el exesposo de la gobernadora no son nuevos. En mayo de 2025, poco después de que autoridades estadounidenses revocaron la visa a Marina del Pilar y a Carlos Torres, el semanario Zeta de Tijuana reveló detalles sobre la supuesta investigación contra los hermanos por diversos delitos.

Del lado estadounidense, un funcionario aseguró al semanario que Carlos Torres es investigado por presunto lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros ilícitos. En México, aparece en indagatorias por evasión fiscal, corrupción, huachicol, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.