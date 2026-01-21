¿Quién es Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, investigado por narcotráfico y lavado de dinero?

Quién es Carlos Torres, expareja de Marina del Pilar, investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de narcotráfico. (Especial)

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, vuelve al centro de la opinión pública por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo involucraría con lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de armas.

Una reciente publicación de N+ señala que Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, estaría vinculado con una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, según una investigación de la FGR.

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir la operación del Cártel de los Rusos en el estado, una de las fronteras clave para el tráfico de drogas hacia California.

En la carpeta de investigación de la FGR, Luis Alfonso Torres, hermano de Carlos, figura como el presunto líder de la red, encargado de dirigir operaciones administrativas de fondos ilícitos mediante empresas y el financiamiento de campañas políticas en México.

¿Quién es Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, supuestamente investigado por narcotráfico?

Carlos Torres Torres es un político nacido en Mexicali el 18 de noviembre de 1975. Su trayectoria política se caracteriza por ‘saltar’ entre distintas corrientes partidistas del país.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana cursada en Madrid, España.

Inició su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN), donde fungió como secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California entre 1996 y 2000. Posteriormente ocupó la Secretaría Nacional de 2001 a 2004.

Entre 2003 y 2006 fue diputado federal suplente y de 2006 a 2009 se desempeñó como diputado federal plurinominal por el PAN.

En 2010 buscó la alcaldía de Tijuana, pero perdió la elección frente al priista Carlos Bustamante.

Entre 2011 y 2012 fue delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, en Baja California. Más tarde, de 2016 a 2019, fue diputado local en el Congreso del estado.

Rompió con el PAN en 2019, luego que votó a favor de la llamada Ley Bonilla, iniciativa que pretendía ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

¿Son nuevos los reportes contra Carlos Torres de presunto narcotráfico?

Los señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado no son nuevos. Desde mayo de 2025, el semanario Zeta de Tijuana reveló que Carlos Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, aparecen en carpetas de investigación de la FGR y de autoridades estadounidenses.

Un funcionario estadounidense aseguró que el exesposo de Marina del Pilar es investigado por el presunto delito de lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros ilícitos. Del lado de México, Carlos Torres aparece en indagatorias por evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, de acuerdo con Zeta Tijuana.

En 2025, las indagatorias contra Carlos Torres provocaron que le retiraran su visa, y que como efecto colateral, Marina del Pilar también perdiera su documentación.