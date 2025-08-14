¿Qué pasó con la visa de Marina del Pilar? Gobernadora asegura que está en proceso de recuperarla

Marina del Pilar fue cuestionada por medios tras la revocación de su visa y la de su esposo en mayo pasado. (Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que se encuentra en proceso de recuperar su visa para ingresar a Estados Unidos, luego de que este país le retirara el documento sin explicación alguna.

Al respecto, señaló que continúa trabajando en “coordinación” con el gobierno estadounidense, en un ambiente de “mucho respeto”.

Tras asistir al informe legislativo del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la mandataria local sostuvo que se siente “tranquila”, aunque evitó responder directamente a los cuestionamientos sobre su visa.

-¿Recuperó la visa?- le preguntó uno de los reporteros.

-Estamos en ese proceso- se limitó a contestar la gobernadora.

-¿Qué le han dicho?, ¿por qué se la quitaron?- insistió el periodista.

-Pues hay temas administrativos y pues hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha comunicación y coordinación- dijo Ávila Olmeda al salir del evento.

¿Por qué le quitaron la visa a Marina del Pilar Ávila? Esto ha dicho la gobernadora

Fue el pasado 10 de mayo cuando la gobernadora de Baja California anunció que el gobierno de Estados Unidos les revocó la visa a ella y a su esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana.

Ante las especulaciones sobre las razones detrás del retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos, Carlos Torres aseguró que “su conciencia estaba tranquila” y que estaba seguro de que la situación se resolvería de manera favorable.

“En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”, manifestó en una publicación. Horas después se pronunció Marina del Pilar, quien confirmó que recibió una notificación similar a su esposo.

Desde mayo, la gobernadora enfatizó que no ocultaba información sobre la revocación de su visa y que desconocía el motivo de la misma. Durante una conferencia, afirmó sentirse tranquila y con la frente en alto, además de destacar que “si se tratara de un tema político, entonces tendrían que informarlo”.

Añadió que millones de mexicanos viven sin visa toda su vida, y que ella continúa con su agenda pública normalmente, respetando la soberanía de Estados Unidos y reiterando su disposición a seguir en coordinación.

“En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanas y mexicanos, de bajacalifornianos, que han vivido sin visa toda su vida. Yo estoy muy tranquila con la frente en alto. Aquí de frente he continuado con mi agenda pública como siempre”, dijo durante una conferencia de prensa.