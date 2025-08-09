(FOTOS) Gerardo Fernández Noroña ignora llamado de Morena a la austeridad y usa sala VIP en el AICM

Gerardo Fernández Noroña desafió el llamado a la justa medianía de Morena, fue captado en la Sala VIP de AICM.

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, desafió las últimas recomendaciones de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, para ejercer el poder con la “justa medianía”.

En esta ocasión, Fernández Noroña fue visto nuevamente en la sala VIP de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), antes de abordar un vuelo con destino a Tabasco.

Las fotografías del senador morenista generaron críticas por los “lujos” de algunos funcionarios, a pesar de que promueven la ideología de austeridad republicana.

¿Qué dijo Luisa María Alcalde sobre los lujos de los morenistas?

Luisa María Alcalde se refirió a la polémica que rodea a varios actores del movimiento, quienes al parecer ignoraron los principios éticos que Morena aprobó a principios de este año.

La lideresa del partido pidió a sus militantes que, “aunque tengan el dinero, deben evitar los lujos”. Insistió en que no se cometió ningún acto de corrupción porque se utilizaron recursos propios.

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara (...) no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento”, destacó.

Aunque no la mencionó directamente, Fernández Noroña respondió molesto a los comentarios de Alcalde.

¿Qué dijo Noroña sobre la solicitud de Alcalde de evitar las ‘opulencias’?

El presidente del Senado rechazó la postura de la dirigente de Morena. Consideró que la oposición no puede criticar los viajes ni los artículos que los militantes adquieren con sus propios ingresos.

“Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que ‘aunque tengas para pagarte algo’. No, no, no. Juárez fue muy claro sobre la decorosa medianía. Es como base a tu ingreso, la justa mediana. Lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto”, comentó Fernández Noroña durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Las críticas por los lujos de los morenistas también surgieron a raíz del viaje de Ricardo Monreal a España; de Mario Delgado, quien visitó Portugal; y de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO y secretario de Organización de Morena, por su viaje a Japón.

Fernández Noroña ya había estado en el centro de otras polémicas por viajar en clase ejecutiva a Estrasburgo, Francia, para participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos 2025.

Además, el caso más destacado en este momento es el de la diputada Diana Karina Barreras y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, a quienes se acusó de portar prendas y accesorios de lujo que gran parte de la población no puede costear.