Grave dilema enfrentan los morenistas frente a los fantasmas de la austeridad que se les aparecen por los pasillos de San Lázaro. Nos platican los propios guindas que hay un grupo de legisladores federales de la CDMX, Chiapas y Oaxaca, entre otros estados, que quieren “crucificar” y relevar a su coordinador, Ricardo Monreal, por el “escándalo de sus vacaciones”, dicen. Sólo que, nos señalan, en el mismo caso está Andy López Beltrán, por lo que “no saben cómo diferenciar la austeridad buena de la mala”. Lo que sí nos aseguran es que en la cámara las cosas ya no serán igual cuando regresen en septiembre.

El silencio de la ministra Ortiz

La ministra Loretta Ortuz Ahlf de plano no ha hecho pronunciamiento público en torno a la imagen que se difundió recientemente sobre un supuesto viaje que hizo a Medio Oriente. Se dice que la ministra se fue este verano a aquel destino. Por esta razón ha sido muy cuestionada, por aquello de la ideología de la austeridad en la que milita, pero con la que, al parecer, no comulga. No sabemos si la juzgadora no ha querido, o no ha podido responder. En una de esas, lo hace el 5 de agosto próximo, ya que se le acaben las vacaciones y reinicien los trabajos de la SCJN.

El fuero, a la congeladora

Casi desapercibida pasó la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, para eliminar de tajo el fuero constitucional para diputados federales, locales, senadores y gobernadores, y que puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos durante sus cargos. En el Palacio Legislativo todos hicieron como que “la virgen les habló”. Nadie comentó nada de que fuera dictaminada y la propuesta quedó congelada. No vaya a ser que La Barredora alcance a algunos de la ‘4T’. ¿Miedo o precaución?

Espaldarazo a Rutilio

Llamó mucho la atención las flores que la presidenta Claudia Sheinbaum le echó ayer al exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón, quien se desempeña como cónsul general de México en Miami. De acuerdo con la mandataria, el funcionario “ha estado haciendo un gran trabajo”, ya que, refirió, lleva tres días que ha entrado al centro de detención migratoria Alligator Alcatraz. No obstante, no puede dejarse de lado que Escandón Cadenas ha sido señalado por el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, de haber sido cómplice del grupo La Barredora.

De viajes a viajes

Aprovechando que el diputado panista Federico Döring anduvo dando declaraciones, rescatamos una confesión: que al igual que Mario Delgado, secretario de Educación, también vacacionó en Europa. “Yo no me fui a Portugal con el dinero del arrendamiento de los trenes de la Línea 12”, comparó. Y Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, también dijo que anduvo en Estados Unidos, pero no es como “los morenistas hipócritas que pregonan la austeridad”. Cada quien su viaje, ¿no?

Grietas en el TEPJF

La distancia entre los magistrados Mónica Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, que por meses impusieron su mayoría, comienza a profundizarse. Ayer se enfrentaron por un asunto relacionado con la asignación de cargos en el Poder Judicial tras la elección. Incluso hubo acusaciones de manipular la ley. La discrepancia entre los tres juzgadores, cuando antes votaban en el mismo sentido, se da en el marco de la reconfiguración del órgano, pues en un mes asumirá Gilberto Bátiz la presidencia.

Más contradicciones

Hace unos meses el TEPJF determinó que el INE podía revisar que los candidatos cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución, entre ellos, el promedio mínimo, antes de entregar las constancias de mayoría y ayer decidió que siempre no, que esa era una facultad exclusiva de los Comités de Evaluación. La decisión le da la razón a la presidenta consejera Guadalupe Taddei, quien había votado en contra de anular los triunfos. Mostró visión y experiencia al votar en contra del acuerdo.