Alcalde opina sobre viaje de ‘Andy’ López Beltrán a Japón: ‘No hay que hacerlo’

Luisa María Alcalde remarcó que los dirigentes de Morena deben predicar con el ejemplo de la 'justa medianía'.

Aunque se tenga el dinero, los dirigentes de Morena deben evitar los lujos, recomendó Luisa María Alcalde, dirigente guinda, al ser cuestionada sobre el viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Tokio.

La exsecretaria del Trabajo remarcó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se costeó su salida a Japón, “a diferencia de antes que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales y estatales”.

“Viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción ni un delito ni una falta”, declaró.

La recomendación de Luisa María Alcalde a Andrés Manuel López Beltrán

No obstante, Luisa María Alcalde sí pidió a los liderazgos de Morena poner el “ejemplo de la justa medianía”, esto ante lo que señaló es una campaña de la oposición en contra del partido.

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara (...) no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento”, destacó.

No solo Andrés Manuel López Obrador, secretario de Morena, ha sido criticado por viajes al extranjero. Los señalamientos se extendieron a Ricardo Monreal, quien vacacionó en España y no asistió al Consejo Nacional del partido, y a Mario Delgado, quien visitó Portugal, entre otras figuras.

¿Qué dijo Andrés Manuel López Beltrán sobre su viaje?

En una carta enviada a la dirigencia de Morena, el hijo del expresidente López Obrador remarcó que “no somos iguales” y afirmó que la publicación de fotografías de sus vacaciones en Japón fueron parte de una ”campaña de linchamiento político" promovida por la oposición.

“Mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña impregnada de odio, clasismo y calumnias”, aseguró.

Andrés Manuel López Beltrán explicó que informó de su viaje a Luisa María Alcalde tras “extenuantes jornadas de trabajo” y voló a Tokio haciendo una escala en Seattle.

“Sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores”, enfatizó.

Los lujos de Sergio Luna y Dato Protegido, su esposa

Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador que hizo de la austeridad su ‘bandera’, ha sido criticado por el ‘derroche’ de lujo de algunos sus representantes.

El caso más destacado en la actualidad es el de la diputada Diana Karina Barreras, conocida como ‘Dato Protegido’, que a pesar de tener un sueldo oficial de 79 mil pesos al mes ha ‘presumido’ joyas y ropa con valores superiores a los 100 mil pesos.

Entre los lujos de la diputada ‘Dato Protegido’ están:

Collar Cartier de 115 mil pesos.

de 115 mil pesos. Reloj Cartier de 225 mil pesos.

de 225 mil pesos. Chamarra Moncler de 26 mil pesos

de 26 mil pesos Tenis Dolce & Gabbana de 21 mil pesos

Dolce & Gabbana de 21 mil pesos Bolsa Versace de 12 mil pesos (aproximadamente; 424 euros)

de 12 mil pesos (aproximadamente; 424 euros) Otro reloj Cartier Santos Dumont de 95 mil pesos

de 95 mil pesos Reloj Hublot Big Bang de 377 mil 400 pesos

de 377 mil 400 pesos Lentes de sol Maui Jim de 11 mil pesos (aproximadamente; 536 euros)

de 11 mil pesos (aproximadamente; 536 euros) Lentes Gucci aviador de 10,710 pesos.

Gucci aviador de 10,710 pesos. Bolsa Prada Galleria de piel de 100 mil pesos,

de piel de 100 mil pesos, Lentes Gucci Cat Eye de 8 mil pesos

de 8 mil pesos Bolsa Hester Van Eeghen de 16 mil pesos.

Su esposo, el diputado Sergio Luna, no se queda atrás pues en redes sociales se ha señalado que el morenista camina con calzado caro y usa zapatos Paul Parkman con un costo de al menos 6 mil 500 pesos.