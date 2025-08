Ricardo Monreal defiende vacaciones en España: ‘Prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, justificó su viaje a Europa tras ser fotografiado mientras comía en un hotel de lujo en Madrid, España. El legislador afirmó que se trataba de una promesa pendiente con su esposa desde hace tiempo.

Ricardo Monreal explicó que la promesa del viaje a Europa surgió durante su tradicional peregrinación de inicios de enero a San Juan de los Lagos, recorrido que realiza cada año junto a su esposa desde Aguascalientes hasta Zacatecas.

El diputado morenista relató que su esposa le pidió, en su momento, hacer el recorrido por el Camino de Santiago, una antigua ruta de peregrinación que inicia en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, y que atraviesa el noreste de España.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal señaló que tardó alrededor de cuatro días y medio en completar la caminata religiosa, y mencionó que existen rutas más largas del Camino de Santiago, como las que parten desde Portugal, que pueden extenderse hasta 15 o 17 días. Además, aclaró que no se hospedó en el hotel donde fue fotografiado comiendo con su esposa.

Al finalizar su relato, Ricardo Monreal arremetió contra la oposición por hacer polémica del viaje y sostuvo que para él era preferible “quedar mal con la oposición que con su esposa”.

“Ustedes no saben qué es quedar mal con su esposa o con su pareja, entonces no importa, pero cumplí un compromiso con mi esposa. Así que no se metan; si no van a cumplir, mejor no prometan nada”, comentó el diputado de Morena en la llamada ‘Legislativa del Pueblo’.

‘Son perversas y de mala fe’ las acusaciones de la oposición: Ricardo Monreal

Ante los cuestionamientos sobre otros políticos y funcionarios de Morena que realizaron viajes a Europa o Asia, Ricardo Monreal calificó como “perversas” y “de mala fe” las críticas hechas por integrantes de los partidos de oposición.

El diputado de Morena aseguró que su viaje no fue “ilegal, ni inmoral, ni indebido”, ya que se trató de un asunto personal, financiado con su propio dinero y sin afectar su responsabilidad laboral como servidor público ni contradecir la política de austeridad de su partido.

“No se me puede negar que tengo derecho a vacacionar con mi esposa. No ofendo a nadie. ¿A quién ofendo? Si es mi dinero el que gasto y en un horario que no lastimo a nadie, no incumplo mi responsabilidad constitucional. Es más, le aseguro que hay muchos también de otros partidos vacacionando allá, pero no salen”, expresó el diputado.

De igual forma, Ricardo Monreal cuestionó los argumentos empleados por la oposición para desprestigiar a los políticos de la denominada ‘Cuarta Transformación’.

El legislador aseguró que México necesita una “oposición racional, seria, comprometida y propositiva” que sepa interpretar el sentir de la ciudadanía. Además, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un 80 por ciento de respaldo popular.

“Esa desconexión de la oposición con la población sí es delicada y triste, porque el régimen de partidos no se fortalece y porque no hay un entendimiento ni una vinculación entre la sociedad y la oposición”, señaló el diputado.

Los comentarios de Monreal Ávila se dan luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de algunos funcionarios y políticos de Morena vacacionando fuera del país, como Andrés Manuel López Beltrán, quien fue captado en un hotel de lujo en Tokio, o el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fotografiado durante su viaje a Portugal.