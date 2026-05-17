Chef Adrián Herrera confía en ‘la gente normalita’ para ‘MasterChef 24/7’: ‘Ya estaba harto de los famosos’

El chef Herrera dio su opinión acerca de los participantes de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El chef Adrián Herrera aseguró que para la nueva temporada de MasterChef 24/7 prefiere contar con participantes “normalitos”, luego de admitir que terminó cansado de las actitudes de algunas celebridades de temporadas anteriores.

El especialista en gastronomía explicó que varios famosos llegaban a sentirse “especiales”, lo cual complicaba el trabajo dentro de la competencia porque ignoraron consejos, no siguieron instrucciones o mostraban poca disciplina en la cocina durante diferentes temporadas de MasterChef.

Chef Herrera es uno de los jueces de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué opina el chef Herrera de los famosos que participaron en ‘MasterChef’?

“Ya tuve suficiente de los famosos, prefiero a la gente normalita, por favor, porque no están acostumbrados a salir en la cámara y aunque muchos se meten para convertirse en famosos, se vale soñar, pero también vienen a cocinar y ese es su objetivo”, declaró durante un encuentro con medios al que asistió El Financiero.

El juez de MasterChef también defendió la capacidad de quienes participan sin experiencia televisiva y consideró que el talento pesa más que los conocimientos previos.

“Debemos admitir que existe quien no sabe cocinar, pero tiene una gran capacidad para hacerlo, muchas personas critican, pero espérense, dales unas clases, ponle enfrente un fogón y veamos de lo que son capaces, confiemos en las personas normalitas”, agregó.

Durante una entrevista para La Caminera, el chef Adrián Herrera expandió su queja sobre los famosos: “Todo mundo sabe que era difícil trabajar con ellos, se quejaban de todo, algunos, pero no voy a dar nombres (...) Ya me harté de los famosos, llegaban alcoholizados, eran de trato difícil, nos insultaron, llegaban tarde”.

¿Qué espera Adrián Herrera de los nuevos concursantes de ‘MasterChef 24/7’?

Después de participar como juez en distintas ediciones del reality, Herrera aseguró que ahora busca perfiles comprometidos y dispuestos a enfocarse realmente en la cocina del reality show.

“Quiero amor, comprensión y ternura, bueno, no, solo les pido en dejar a un lado el reflector y se esfuercen en cocinar, no en volverse famosos (...) porque cuando cocinan bien, se lucen y ya no hace falta nada”.

Para el chef Herrera, la dedicación y el empeño dentro de la competencia son más importantes que la fama o la exposición frente a las cámaras.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera regresan como jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Quién es el primer participante confirmado de ‘MasterChef 24/7’?

El primer participante confirmado para MasterChef 24/7 surgió tras el reto especial de influencers, dinámica en la que varios creadores de contenido permanecieron 24 horas dentro de la cocina del programa.

Durante la prueba enfrentaron distintos desafíos asignados por los maestros, entre ellos el chef Édgar Núñez, con quien aprendieron a preparar helados, galletas y otras recetas.

El ganador fue Julio Vázquez, quien consiguió un lugar en la próxima temporada. El influencer comparte recetas y contenido relacionado con gastronomía a través de YouTube y otras plataformas digitales.

¿Cuál será la función de los jueces en ‘MasterChef 24/7’?

Para esta edición regresan como jueces Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez.

Los tres expertos serán los encargados de probar las preparaciones elaboradas por los participantes y evaluar aspectos como sabor, presentación y técnica culinaria.

Aunque en esta temporada se implementó el voto del público, todavía son los chefs quienes tomen la decisión final sobre quién abandona la competencia.

¿Cuándo se estrena ‘MasterChef 24/7’?

El estreno de MasterChef 24/7 será el domingo 17 de mayo y la transmisión iniciará a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7’?

La nueva temporada podrá verse a través de TV Azteca y la señal de Azteca UNO en televisión abierta.

Además, el programa también estará disponible en: