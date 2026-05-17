Arcángel asegura que España no debe disculparse por la conquista: ‘Éramos indios, nos pusieron a hablar’

El cantante Arcángel durante una de sus presentaciones en Madrid (Foto: EFE).

El reguetonero Arcángel causó polémica tras un discurso sobre el proceso histórico de la conquista de América durante uno de sus conciertos en Madrid. El artista urbano defendió públicamente a España y rechazó que exista una deuda histórica que obligue al país europeo a pedir disculpas por el periodo colonial.

Las declaraciones ocurrieron durante una presentación de su gira La 8va Maravilla World Tour – 20 Aniversario en el Movistar Arena, donde el cantante habló frente a miles de asistentes sobre identidad hispanoamericana, idioma y herencia cultural. Videos del momento circularon en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

¿Qué dijo Arcángel sobre España y la conquista de América?

Durante el concierto, el cantante cuestionó a quienes consideran que España debe ofrecer disculpas por la conquista de América. El intérprete defendió la influencia española en Latinoamérica y aseguró sentirse orgulloso del idioma y la herencia cultural que comparte con el país europeo.

“Los cabr***s que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cab***? ¿En qué mundo tú vives?”, expresó el cantante desde el escenario, según videos retomados por distintos asistentes y medios.

Arcángel durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Movistar Arena de Madrid. EFE / Victor Lerena. (Victor Lerena/EFE)

El artista también mencionó la construcción de escuelas, calles e iglesias durante la colonización como parte de su argumento. “¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió?”, añadió durante el espectáculo.

Una de las frases que más repercusión generó fue cuando afirmó: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”. El comentario se viralizó rápidamente en redes sociales.

Arcángel habla de la “madre patria” durante concierto en Madrid

El reguetonero insistió en varias ocasiones sobre el orgullo que siente por el idioma español y por el vínculo histórico entre España y América Latina. Durante el concierto, incluso aseguró que no imagina expresarse en otra lengua.

“Estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, declaró el cantante ante el público del Movistar Arena.

En otro momento del discurso, Arcángel habló sobre la identidad cultural hispanoamericana. “Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz”, expresó el artista durante la presentación.

El intérprete de temas como Pa’ Que La Pases Bien y Por Amar a Ciegas también afirmó que disfruta hablar español. “Me encanta mi idioma. No me imagino hablando italiano, francés ni chino”, comentó frente a miles de asistentes.

Videos del discurso comenzaron a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X pocas horas después del concierto.

El tema generó conversación mediante redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la conquista de América y algunas posturas respecto al periodo colonial. Algunos usuarios mostraron respeto ante sus declaraciones, mientars que otros cuestionaron la manera en que abordó el tema histórico.

Hasta el momento, Arcángel no ha emitido nuevas declaraciones adicionales sobre la polémica generada tras el concierto en Madrid; recientemente compartió fotos desde el Citi Field, donde presenció la apretada victoria de los Mets sobre los Yankees.