Del retiro de la actuación a ‘La Mañanera’ de Sheinbaum: Esto sabemos sobre Adela Noriega

Una de las menciones más recientes de Adela Noriega fue en 'La Mañanera' de Claudia Sheinbaum. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La vida de Adela Noriega tras su retiro de las telenovelas mexicanas sigue rodeada de incógnitas. Su nombre volvió a tomar relevancia recientemente tras una supuesta ‘aparición’ en la Mañanera de Claudia Sheinbaum. Esto es lo que se sabe sobre la actriz.

Desde que la protagonista de El privilegio de amar dejó de figurar en alfombras rojas y producciones televisivas, han sido excompañeros y familiares quienes, poco a poco, han compartido algunos detalles sobre su vida fuera del ojo público.

Adela Noriega se retiró de las telenovelas mexicanas, pero no hizo un anuncio previo. (Foto: Cuartoscuro) (Christian Palma)

¿Qué sabemos de Adela Noriega tras su retiro de la actuación?

La carrera de Adela Noriega comenzó en la década de 1980 y uno de sus proyectos más recordados fue Quinceañera, donde compartió pantalla con Thalía.

A finales de los años 90 consolidó su lugar en las telenovelas mexicanas con producciones como María Isabel y, posteriormente, El privilegio de amar, estrenada en 1998.

Ya en el año 2000 se integró a Amor real, junto a Fernando Colunga y Helena Rojo, y en 2008 formó parte de Fuego en la sangre, al lado de Eduardo Yáñez, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez.

Tras ese proyecto, la actriz se retiró de forma repentina de la vida pública, sin anunciar nuevos trabajos. Su última imagen data de junio de 2018, cuando su hermana Reyna compartió una fotografía en su cuenta de X (antes Twitter).

Rumores y versiones sobre la vida personal de Adela Noriega

Con su salida del medio, comenzaron a circular distintas versiones sobre su vida personal, incluían señalamientos que la vinculaban como expareja del expresidente Carlos Salinas de Gortari o incluso que la relacionaban con el cantante Peso Pluma.

Estas versiones fueron desmentidas por la productora Carla Estrada en entrevista para Univisión en 2023: “Primero pobre Peso Pluma, segundo a ella déjenla en paz, por favor, nada que ver, Adela no tiene hijos. Yo te lo puedo decir, ¿quién sabe de dónde salió ese rumor porque ni se parece Peso Pluma a Adela? Hay gente muy creativa”.

Shanik Berman habló de Adela Noriega en La Casa de los Famosos México, donde dijo que habría decidido retirarse ante la falta de papeles protagónicos: “Pero hay que decidir, trabajas o no, si Adela ya no quiso pasar a ser la mamá, la antagonista o co-protagónica (...) ella entró en lugar de la hija de Miguel Alemán e hicieron la mitad de Quinceañera, con Thalía de ahí hasta su última novela donde el público la criticó mucho“.

La actriz Adela Noriega se retiró de las telenovelas en 2008. (Foto:Germán Romero/Cuartoscuro) (Germán Romero)

Estado de salud de Adela Noriega y rumores en redes

En redes sociales también han circulado versiones sobre su estado de salud. El pasado 11 de junio se difundió un video en TikTok en el que supuestamente Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca, anunciaba la muerte de Adela Noriega a causa de cáncer.

Sin embargo, usuarios señalaron que el material fue alterado con Inteligencia Artificial.

Desde 2018, su hermana Reyna Noriega ya había salido a desmentir versiones similares: “Amigos, compañeros y seguidores de mi hermana Adela. Queremos desmentir lo que se dice sobre el estado de salud de mi hermana, su supuesta enfermedad de cáncer (...) Estuvo delicada de salud, pero gracias a Dios no es cáncer, está en perfecto estado”.

¿Adela Noriega tiene hijos? Esto sabemos

Algunas figuras del medio también han compartido información sobre la actriz. Alicia Machado comentó en La Casa de los Famosos de Telemundo que Noriega vive en Weston, Florida, y que suele verla con frecuencia.

Por otro lado, el actor Alejandro Tomassi, quien coincidió con ella en distintas producciones, la describió como una persona reservada y profesional:

“Ella era una actriz de telenovelas por excelencia (...) Era un poco reservada, siempre lo fue, pero era muy amable, siempre con carisma muy especial, sumamente profesional, tenía un don muy especial porque la veía grabando y se notaba cabizbaja, pero la veía en pantalla y era ¡wow!, ella actuaba especialmente para la cámara".

La Actriz Adela Noriega actualmente tiene 56 años. (Foto: Eunice Adorno/Cuartoscuro) (Eunice Adorno)

Adela Noriega ‘aparece’ en conferencia de Claudia Sheinbuam

Recientemente, el nombre de Adela Noriega volvió a ser tema de conversación porque apareció en un video en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum del 18 de marzo. En los clips aparece la presidenta de México, quien dice “mi hermana Adela Noriega”, pero se trató de una creación de la Inteligencia Artificial.

Posteriormente se aclaró que no existe ningún vínculo familiar entre ambas y que Sheinbaum no ordenó ninguna acción en su contra, como también se llegó a especular.