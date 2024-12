¿Por qué relacionaron a Carlos Salinas de Gortari con Adela Noriega?

¿Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega? El expolítico vio su nombre junto a la actriz de telenovelas mexicanas porque fue vinculado con ella en el pasado gracias a una foto y a chismes surgidos en la década de 1990.

Recientemente, el expresidente mexicano publicó un video donde aseguró ser un desempleado por la falta de las pensiones que “alguien quitó” y por ello no recibe dinero tras su labor como funcionario público.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari aseguró estar desempleado. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Una foto vinculó a Adela Noriega y a Carlos Salinas de Gortari

En distintas redes sociales, principalmente en X, inició la difusión de una fotografía donde se puede ver a la actriz Adela Noriega junto a Carlos Salinas de Gortari y un niño entre los dos.

No se confirmó la veracidad de la imagen, sin embargo, el rumor se extendió más allá de que el menor de edad fuera su hijo y ellos pareja, pues se dijo que el infante era el cantante Peso Pluma, ninguno emitió una respuesta al respecto hasta el momento.

Esta es la foto donde aparece Salinas de Gortari junto a Adela Noriega. (Foto:X @soynandobae)

La información se actualizó gracias a Shanik Berman, exparticipante de La Casa de los Famosos México 2024, donde platicó con el comediante Adrián Marcelo sobre el retiro de la actriz mexicana de telenovelas.

“Todo eso son verdades, cuando un político empieza la mayoría de ellos vienen de un extracto social muy pobre. Se casaron con su compañera del aula o la del sindicato, luego agarran a la artista, no celebridades como Lucero, son estúpidamente ricos”, comenzó Shanik en el reality show, donde respondió al amigo de La Mole acerca de si la protagonista de El privilegio de amar mantuvo una relación con Carlos Salinas de Gortari.

No obstante, Carla Estrada, amiga de Adela Noriega, pidió, en una entrevista para Univisión en 2023, que no creyeran esos rumores.

“Primero pobre Peso Pluma, segundo a ella déjenla en paz, por favor, nada que ver, Adela no ha tenido hijos. Yo te lo puedo decir, ¿quién sabe de dónde salió ese rumor porque ni se parece Peso Pluma a Adela? Hay gente muy creativa”, dijo la productora.

La última telenovela de Adela Noriega fue 'Fuego en la sangre' (Foto: IMDB)

Adela Noriega descartó relación con Carlos Salinas de Gortari

En 1999, Adela Noriega dio una entrevista a Cristina Saralegui, actual conductora de Despierta América, donde descartó cualquier tipo de vínculo con el expresidente mexicano en el periodo de 1988 a 1994.

“Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando de que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Yo lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, así no quedas embarazada”, dijo la protagonista de Amor real.

¿Por qué termino la carrera de Adela Noriega? Esto dijo Shanik Berman

La periodista Shanik Berman habló sobre Adela Noriega y el presunto motivo de su retiro de los sets de grabación, esto dijo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Fuego en la sangre fue la última y toda la novela la criticaron, decía que era vieja, que no le quedaba el papel y la hicieron pedazos, ella era protagónica o nada y la hicieron mierda, fueron horribles con Adela porque ya no parecía quinceañera (...) Adela ya no quiso pasar a ser la mamá, la antagonista o co-protagónica”, reveló la periodista de espectáculos.