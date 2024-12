¿Qué estudió Ángela Aguilar? ‘Mi papá me hizo llorar’

¡Caminito de la escuela, apurándose a llegar...! Ángela Aguilar, una de las interpretes más reconocidas dentro del género regional mexicano, inició sus estudios a los 4 años después de un problema que tuvo con su papá, el cantante Pepe Aguilar, donde ella terminó llorando.

Actualmente, la intérprete de ‘Dime como quieres’ está inmersa en una polémica tras su boda con Christian Nodal, dos meses después de la separación de su expareja, la autora de ‘Mucha data’.

Especialmente porque Nodal y Cazzu tienen una hija en común llamada Inti, que nació hace un año, además por las declaraciones de Angelita acerca de que a ninguno de los implicados les “rompieron el corazón”.

Ángela Aguilar inició sus estudios a los 4 años. (Foto: Cuartoscuro)

Esto estudió Ángela Aguilar

Ángela Aguilar inició sus estudios poco después de salir de un estudio de grabación, donde cantó el tema ‘I Will Always Love you’, de Whitney Houston, sin embargo, el proceso para obtener el resultado final no fue el esperado y su papá corregía los errores de su hija menor.

Esto terminó por hacer llorar a ‘Angelita’ a consecuencia de las exigencias de su papá: “Me hizo chillar en el estudio porque él sabe de mi capacidad, pero a los 4 años tú no sabes eso. Si no te sale algo a la primera y sigue sin salir, pero sirvió para cambiar el chip en nuestra forma de trabajar”, contó la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar en una entrevista con el pódcast ‘Cheleando con las estrellas’, publicado en 2022.

A raíz de este conflicto, La hija de Pepe Aguilar inició sus estudios formales dentro de la música y así comenzó con sus clases de ópera: “Tuve clases de ópera, estuve ahí hasta como los 6 años. Luego la misma maestra comenzó a venir a la casa. Así comencé a cultivar el talento, la siguiente vez en el estudio todo salió de maravilla”, mencionó en la misma entrevista.

En tanto se refiere a estudios formales, ella estudiaba la preparatoria cuando fue nominada por primera vez a los Premios Grammy en 2019, de acuerdo con lo publicado por el medio Exa, esto porque su papá no quería “hijos burros”.

Ángela Aguilar inició sus estudios en la música a los 4 años (Foto: YouTube / Christian Nodal)

Pepe Aguilar hizo llorar a Ángela cuando era niña

La trayectoria musical de Ángela Aguilar inició desde su niñez por el talento que su padre vio en ella, pero en una ocasión la hizo llorar a consecuencia de la exigencia del intérprete de ‘Por mujeres como tú'.

“Hubo cosas no tan bonitas, mi hija empezó a cantar y le exigía como una artista de treinta años, pero ella se ponía a llorar, me sentí el tipo más ruin, ellos son un reflejo claro, cada persona es diferente, me gustaba que me hablaran así, eran muy exigentes conmigo, todo era distinto, ahora se molestan y ofenden por todo”, declaró al programa La Mega.

Ángela Aguilar habla de su adolescencia: ‘No era noviera, era coqueta’

La cantante Ángela Aguilar dijo que cuando era niña y adolescente tenía actitudes coquetas, pero descartó ser noviera, además la intérprete de ‘La llorona’ era regañada por llegar con regalos el 14 de febrero.

“Es bonito sentir y escuchar eso, Noviera nunca fui, sobre todo era coqueta y mi papá me regañaba mucho. No por estar en el teléfono, era la escuela, yo llegaba el Día de San Valentín y me convertía en la niña de las cartas, flores, chocolates. Mi papá me decía ‘¿Quién te dio eso?’, pero nada más me divertía. De grande ya tomé mis decisiones sobre quién me convenía, cómo me trata y cómo se lleva con mi familia