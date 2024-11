Christian Nodal niega infidelidad a Cazzu y defiende a Ángela Aguilar: ‘Jamás fue mi amante’

A cinco meses de que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, la ruptura sigue dando de qué hablar, ya que luego de permanecer en silencio todo este tiempo, la rapera argentina finalmente compartió su versión de los hechos y desmintió las declaraciones que dio Ángela Aguilar.

Cazzu habla de Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Foto: Especial El Financiero)

Pues la menor de la “Dinastía Aguilar” dijo a mediados de octubre que todas las personas involucradas en la polémica sabían de su relación y posterior boda con el intérprete de “Botella tras Botella”: “A nadie le rompieron el corazón (...) Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien”, comentó Ángela para ABC News.

¿Cazzu ya sabía de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Tras las declaraciones de Ángela Aguilar, Cazzu brindó una entrevista para Luzu TV, un canal de YouTube, en donde aseguró que toda la polémica, la llevó a tener que compartir cómo fue que ella vivió su separación con el cantante de música regional mexicana.

“Mantuve silencio porque me parecía lo correcto, pero hace poco sucedió algo que me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario aclararlo (...) para decir mi lado de la historia. Se dijo que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas”, comentó haciendo referencia a la entrevista de Ángela Aguilar.

Cazzu afirmó en una entrevista no saber sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Facebook @christiannodaloficialmx)

Lo que Cazzu negó por completo: “me siento en la necesidad de refutar esto, porque es mentira (...) la gravedad es que viene de boca de uno de los protagonistas”. En otro momento de la entrevista comentó que ella se enteró de la relación de Nodal y Ángela a través de redes sociales, poco después de que se separó del cantante.

“Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió un corazón aquí. Fue un proceso muy doloroso”, comentó Cazzu sobre esta situación, quien dijo que lo único que ella pide es respeto.

¿Qué dijo Christian Nodal tras las declaraciones de Cazzu?

Horas más tarde, Christian Nodal realizó una transmisión en vivo en donde abordó todas las declaraciones que realizó Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, y negó haber cometido infidelidad.

“Yo no engañé a nadie, nadie se metió en la relación, nadie destruyó un hogar, yo solito dije aquí no soy feliz. Tomé una decisión, no hay que hacerse cuentos”, comentó Nodal, quien aseguró que él no hablaba con Ángela Aguilar mientras estaba con Cazzu.

“Para empezar, mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo una, ni siquiera una conversación, ni nada. La única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol”, dijo Nodal, por lo que pidió que no se siguiera culpando a la intérprete de “Dime como quieres” de la separación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron una relación en junio, solo un mes después de que el cantante terminó su relación con Cazzu. (Foto: Especial El Financiero)

“De mi esposa no van a estar hablando”, dijo Nodal, quien también aseguró que Cazzu sí tenía conocimiento e incluso dijo tener mensajes de haberle compartido que iba a comenzar una nueva relación.

“Ahí están los mensajes, se le hizo saber: ‘Jul, yo estoy saliendo con alguien más, sácame un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas’”, aseguró el cantante, en otro momento de la transmisión en vivo reiteró: “Yo jamás le fui infiel a Julieta”.

El intérprete de “Adiós Amor” también aseguró que Cazzu sí sabía todo lo que estaba pasando y compartió que se ha mantenido cercano a Inti.

Finalmente pidió que antes de hablar sobre su matrimonio, las personas se informen bien, debido a que negó que haya existido el polémico comentario “fan de su relación”: “Mi esposa jamás se metió en mi relación, jamás fue mi amante, mi esposa es un mujerón”, externó.