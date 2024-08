Cazzu reaparece tras boda de Nodal y Ángela Aguilar: ‘Hay un infierno prendiéndose fuego, no quiero chispas’

Cazzu reaparece sonriente y con música en un programa argentino, dos meses después de que anunció que se alejaría de redes sociales, luego de que su ruptura con Christian Nodal y su veloz nueva relación con Ángela Aguilar la arrastraron a una “exposición mediática tan despiadada... sin haber hecho nada para tener tanta atención”.

En junio, la cantante argentina anunció en un comunicado publicado en Instagram que estaba cansada de que su nombre rodara por todos lados y elegía desintoxicarse de redes sociales para centrarse en su trabajo mientras las cosas se calmaban, así como para centrarse en su hija Inti (hija de Nodal nacida el 14 de septiembre de 2023): “para concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad”.

¿Qué pasó con Cazzu tras relación de Christian Nodal?

Un mes y 12 días después de que Cazzu hizo el anuncio de dejar sus redes sociales, su expareja Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar, pero ella ya estaba lejos del escándalo en Internet.

El intérprete de ‘Adiós, amor’ confirmó su relación con la cantante de regional mexicano solo 18 días después de la ruptura con Cazzu y apenas un mes y 14 días después de anunciar su noviazgo, se casó (24 de julio).

La ‘Jefa del Trap’ está haciendo un nuevo álbum, según confirmó esta semana el productor Nico Cotton, además, la cantante apareció en el programa Esto es ¡FA!, en una edición especial dedicada a “hablar, cantar y pensar sobre redes sociales”, la cual se estrenó en YouTube este 18 de agosto. Ya habían adelantado un fragmento, donde Cazzu canta el tema ‘Como la flor’.

En dicha emisión estuvieron también otros artistas como Miguel Mateos, Agustina Vivero (Cumbio), Mauricio Kartún, Santiago Siri, Yami Safdie, Pedro Rosemblat, Marcela Kloosterboer, Eial Moldavsky, Nacho Elizalde, Juan Saieg, Gabriel ‘Cocó' Orozco, Lucca Beguerie Petrich (Usted Señálemelo), Matías Mowszet y Miguel Rep.

Cazzu cantó y habló de las redes sociales en el programa 'Esto es ¡FA!'.

¿Qué dijo Cazzu tras boda de Christian Nodal?

Julieta Cazzuchelli no le dedicó espacio a su expareja, se sentó en contar en dicho canal que se siente muy bien tras haberse alejado de Internet: “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes”, dijo entre risas.

“Yo no tengo relaciones tóxicas con redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me habla, saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ‘ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”.

La intérprete de ‘Nena Tampa’ reiteró que está muy cómoda con su decisión: “Pero realmente no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo, empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gusta, te odia y mañana te ama, es como no creerte ni una cosa ni lo otro”.

