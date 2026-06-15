España vs. Cabo Verde HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO debut de ‘La Roja’ en el Mundial 2026?

España vs. Cabo Verde arrancan la actividad de su grupo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: RFEF, FCF, EFE, FIFA).

La Selección de España inicia este lunes su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo ante Cabo Verde, que disputará el primer Mundial de su historia. El encuentro corresponde a la Jornada 1 del Grupo H y se jugará en el Estadio Atlanta, una de las sedes más modernas del torneo.

El partido también tendrá un ingrediente especial fuera de lo estrictamente deportivo. Aymeric Laporte y Steven Moreira, quienes compartieron vestidor en las categorías Sub-19 y Sub-21 de Francia, se reencuentran aunque ahora representando a selecciones distintas: Laporte con España y Moreira para Cabo Verde.

España vs. Cabo Verde EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido del Mundial 2026

España y Cabo Verde se enfrentarán este lunes 15 de junio en el primer compromiso de ambos dentro del Grupo H del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta, inmueble con capacidad para más de 72 mil espectadores y que cuenta con techo retráctil y climatización. De acuerdo con reportes meteorológicos citados por EFE, existe probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la zona durante la jornada, aunque las características del estadio podrían minimizar el impacto de las condiciones climáticas.

Antes del arranque del torneo, el seleccionador español Luis de la Fuente pidió cautela respecto al debut de su equipo. “Si alguien piensa que el partido contra Cabo Verde va a ser fácil, se equivoca”, afirmó el entrenador español.

España y Cabo Verde chocan en el Estadio Atlanta. EFE/ Alberto Boal (Alberto Boal/EFE)

España en el Mundial 2026: Así llega La Roja a su debut contra Cabo Verde

España aterriza en Norteamérica con la etiqueta de candidata al título después de conquistar la Eurocopa 2024 y tras encadenar resultados positivos en los últimos torneos internacionales.

Sin embargo, el conjunto español también busca romper una racha que arrastra desde Sudáfrica 2010. Desde la conquista de su único Mundial, ‘La Roja’ no ha logrado ganar una eliminatoria mundialista. Fue eliminada en fase de grupos en Brasil 2014 y cayó en octavos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Luis de la Fuente relativizó el papel de favorito antes del arranque del campeonato. “Ser favorito o no es un recurso literario. Es el reconocimiento a una trayectoria y un valor que te pone entre los candidatos”, declaró.

España llega además con una de las plantillas más profundas del torneo. Rodri, ganador del Balón de Oro, encabeza un mediocampo en el que también aparecen Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Gavi.

El técnico español incluso aseguró: “Con respeto a todos, tengo el mejor centro del campo del mundo”.

En cuanto al estado físico de la plantilla, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz se recuperaron de las lesiones con las que comenzaron la concentración. No obstante, De la Fuente confirmó que ninguno será titular frente a Cabo Verde.

Sobre Yamal, el entrenador señaló: “Está en perfectas condiciones de jugar mañana. 90 minutos no, pero sí para participar en base al momento del partido”.

España también recuperó a Mikel Merino y Fabián Ruiz, quienes habían presentado molestias durante la preparación mundialista.

Yamal entrenó con sus compañeros. EFE/ Lavandeira Jr (Lavandeira jr/EFE)

Cabo Verde en el Mundial 2026: El histórico debut de la selección africana

Para Cabo Verde, el duelo contra España representa uno de los momentos más importantes de su historia deportiva. La selección africana jugará por primera vez una Copa del Mundo después de liderar su grupo de clasificación y superar a rivales como Camerún en el camino hacia el torneo.

El conjunto dirigido por Pedro Leitäo Brito ‘Bubista’ ha construido una identidad basada en la organización defensiva, los bloques compactos y las transiciones rápidas. Durante las eliminatorias africanas destacó por mantener su portería en cero en siete de diez partidos.

El capitán Ryan Mendes reconoció la dificultad del desafío que tendrán enfrente. “Esperamos un partido difícil contra uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que tener nuestro día para intentar sacar lo mejor posible”.

El técnico Bubista también elogió al rival y destacó que su equipo no se enfocará únicamente en frenar a la estrella del Barcelona. “Lamine Yamal es un jugador extraordinario. Pero estamos preparados para enfrentarnos a toda la selección española”.

Uno de los futbolistas más conocidos de Cabo Verde es Steven Moreira, quien eligió representar al país de origen de sus padres después de haber formado parte de las categorías juveniles francesas.

Precisamente Moreira recordó el reencuentro que tendrá con Laporte en Atlanta. “Espero que podamos recordar los buenos momentos que vivimos con la selección francesa. Ahora, jugar un Mundial uno contra otro va a ser divertido”.

El historial también añade un dato particular: España y Cabo Verde nunca se habían enfrentado anteriormente. Además, será apenas el primer partido mundialista en la historia de la selección caboverdiana.

Cabo Verde se presenta en la Copa Mundial de la FIFA (Foto: EFE). (Lavandeira jr/EFE)

Posibles alineaciones de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Con Lamine Yamal y Nico Williams disponibles pero sin perfil de titulares, España apunta a presentar un once con varias de sus figuras habituales.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Director técnico: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Luis de la Fuente. Cabo Verde:Vozinha; Steven Moreira o Wagner Pina, Roberto Lopes, Logan Costa, Diney o Sidny Cabral; Lenini, Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento. Director técnico: Pedro Leitäo Brito ‘Bubista’.

Con información de AP y EFE.