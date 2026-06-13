El futuro de la Selección Mexicana: Estos son sus rivales si califica 1ero., 2do o 3ero de grupo

La Selección Mexicana tiene la misión de llegar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Han pasado 84 años… No, menos. 40. Encabezada por Javier ‘el Vasco’ Aguirre, la Selección Mexicana puede hacer historia en el Mundial 2026 si llega a cuartos de final, algo que no logra desde México 1986, donde abuchearon al presidente Miguel de la Madrid en la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca.

Al igual que Rose en esa escena del Titanic, la afición mexicana sabe que México acumula decepciones en octavos de final. Ese destino puede cambiar si la Selección Nacional empieza con el pie derecho en el partido México vs. Sudáfrica, que marca la inauguración del Mundial 2026.

En ese contexto, una de las preguntas es cuáles pueden ser los rivales de México si avanza a la ronda de 16avos de final del Mundial 2026.

Partidos de México en la fase de grupos del Mundial 2026

Antes de hablar de posibles cruces en las rondas de eliminación directa, recuerda que la Selección Mexicana está en el Grupo A, junto a Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.

México empezó con el pie derecho la Copa del Mundo, con un debut con victoria que lo llevó al liderato provisional del Grupo A, pero le falta camino todavía.

México 2-0 Sudáfrica - Jueves 11 de junio de 2026, en la inauguración del Mundial.

México vs. Corea - Jueves 18 de junio de 2026, en el Estadio Guadalajara.

México vs. Chequia - Miércoles 24 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de Mexico.

El originalmente conocido como Estadio Azteca se llamará Estadio Ciudad de México durante el Mundial y será sede de 2 partidos de la Selección Mexicana. ([e]LI MUZI)

Los resultados de las cuatro selecciones determinarán la clasificación de cada equipo. Los dos primeros lugares de cada grupo califican directo a 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, mientras que los ocho mejores terceros lugares clasifiquen a la siguiente ronda.

Eso nos lleva a… los posibles rivales de México en los 16vos de final.

Si México queda primero del Grupo A: Sus posibles rivales en 16vos

Quedar como líder del Grupo A es el escenario ideal. Además de la ventaja anímica, México jugaría su partido de dieciseisavos en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Banorte. su rival saldría del tercer lugar de uno de los siguientes grupos: C, E, F, H o I.

Eso significa que el rival podrían ser selecciones como:

Grupo C

Brasil,

Marruecos,

Haití,

Escocia

Grupo E

Alemania,

Ecuador,

Costa de Marfil, o

Curazao

El técnico Javier Aguirre busca llevar a México a los cuartos de final del Mundial 2026, logro que no se alcanza desde México 1986. (Wu Wei)

Grupo F

Países Bajos,

Japón,

Suecia, o

Túnez

Grupo H

España,

Uruguay,

Arabia Saudita, o

Cabo Verde

Grupo I

Francia,

Noruega,

Irak, o

Senegal.

En teoría, la mayoría de estos terceros lugares implica un nivel inferior al de México, lo que convierte este cruce en el más accesible sobre el papel. Sin embargo, en un Mundial expandido a 48 equipos, los terceros lugares pueden ser selecciones de mucho nivel que tuvieron complicaciones en su grupo.

Adiós, amor: Si México queda segundo del Grupo A jugará en LA Stadium

En caso de que la Selección Mexicana concluya la fase de grupos en segunda posición, el equipo de Javier Aguirre se despedirá del Estadio CDMX para jugar en Los Ángeles contra el segundo clasificado del Grupo B, que incluye a Canadá, Qatar, Bosnia y Suiza.

Si este escenario se confirma, Suiza y Canadá serían los rivales más complicados. Canadá es coanfitrión del Mundial 2026, juega en casa y viene en uno de los mejores momentos de su historia futbolística.

Qatar fue anfitrión en el Mundial 2022, mientras que Bosnia y Suiza son selecciones europeas competitivas.

Quedar segundo no es un desastre, pero el camino se complica si toca jugar contra Suiza o ante Canadá de visitante.

Foto oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (FMF)

Si México clasifica como tercero: Jugará contra rivales más pesados

El escenario del tercer lugar clasificado es el más complejo. En ese caso, la Selección Mexicana tiene dos posibles cruces: ante el primer lugar del Grupo E —que podría ser Alemania, Ecuador, Costa de Marfil o Curazao—, en el Seattle Stadium, o ante el primer lugar del Grupo G —que podría ser Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda— en el Boston Stadium o el Seattle Stadium.

La ruta de México hacia octavos de final del Mundial 2026

Si México supera la ronda de 16 en esta Copa del Mundo de la FIFA, su camino, ese que nadie hemos visto desde México 86, dependerá de cómo se resuelven las eliminatorias directas.

La gran final del Mundial 2026 será el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, mientras que el partido por el tercer lugar será un día antes, el 18 de julio en el Estadio Dallas.