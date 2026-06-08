¿Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO? Opciones gratis, TV abierta, de paga y steaming

¿No quieres perderte los partidos del Mundial 2026? El jueves 11 de junio se inaugura el torneo con el juego de la Selección Mexicana vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México pero la pasión se vivirá en todo el país.

Es por ello que te compartimos cuáles son las alternativas más allá de los estadios para compartir la emoción del deporte, ya sea en espacios públicos dedicados a ello, desde la televisión u opciones en línea.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en espacios públicos?

Los principales espacios dedicados para ver el Mundial 2026 son los FIFA Fan Festival, los cuales tendrán sus sedes en México en las ciudades sede: la capital, Guadalajara y Monterrey.

En el caso de los tres, tendrán actividades todos los días que dure la Copa del Mundo y contarán con la transmisión en vivo de los 104 partidos.

Pero además se realizarán espacios dedicados a expandir la experiencia hacia más gente. Un ejemplo de ello son los festivales futboleros en CDMX, de los cuales algunos contarán con todos los juegos y otros con partidos selectos.

Sedes donde se transmitirán todos los partidos del Mundial 2026:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana y Campos Revolución

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Sedes con transmisiones seleccionadas del Mundial 2026:

Benito Juárez: Parque de las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Central de Abasto

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Todas las opciones alternativas de acceso libre, aunque algunas de ellas con aforo limitado.

Como última alternativa, Cinépolis transmitirá algunos partidos del Mundial 2026 en sus salas, para quienes quieran verlos en la pantalla grande y compartir con otros aficionados.

Javier Aguirre es el entrenador de México en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver el Mundial 2026 por TV abierta y de paga?

En el caso de TV abierta y de paga, serán transmitidos 32 partidos: 17 de fase de grupos, 4 de dieciseisavos, 4 de octavos, 2 de cuartos, las 2 semifinales y la gran final.

Los canales de transmisión serán Canal 5, Azteca 7, Nu9ve (solo partidos de México) y Las Estrellas (solo la inauguración) en TV abierta; y TUDN mediante TV de paga.

Entre los partidos más llamativos que se transmitirán en televisión, además de los partidos de la Selección Mexciana, destacan Brasil vs. Marruecos, Países Bajos vs. Japón, Argentina vs. Argelia, Inglaterra vs. Croacia, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España y Colombia vs. Portugal para la fase de grupos.

México es cabeza del Grupo A en el Mundial 2026 (Foto: EFE).

¿Dónde ver el Mundial 2026 online y en streaming?

En el caso de dispositivos como computadoras, televisiones inteligentes, tabletas y smartphones, habrá un par de opciones: algunas libres online y en streaming de pago.

Entre las online libres, destaca la plataforma de Azteca Deportes, que consta de su sitio web, aplicaciones y el canal en línea Azteca Deportes Network. Todos ellos ofrecerán los mismos 32 partidos que Azteca 7.

En el caso de streaming, la alternativa es la plataforma ViX, la cual ofrecerá todos los partidos en vivo, la mayoría de ellos en exclusiva. Para poder verlos, necesitas una suscripción vigente al servicio y, además, contratar el pase del Mundial por un costo extra, que es preferencial para usuarios de servicios como izzi o Sky.