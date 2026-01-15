¿Cuánto cuesta ver todos los partidos del Mundial 2026 en México?

Se confirmó cuáles serán los costos por ver el Mundial 2026 completo desde México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shuttertock, Cuartoscuro).

El Mundial de 2026 marca un punto de inflexión en la historia del futbol internacional: por primera vez, la Copa del Mundo se disputa con 48 selecciones, es organizada por tres países sede —México, Estados Unidos y Canadá— y cuenta con un calendario ampliado que incluye 104 partidos oficiales, cifra inédita para el torneo de la FIFA. ¿Y cómo podremos ver todos esos encuentros?

A solo unos meses del arranque del Mundial 2026, ya se definieron esquemas de transmisión y los precios para quienes quieren seguir del juego inaugural (México vs. Sudáfrica) hasta la final.

¿Quién tiene los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México?

TelevisaUnivision confirmó que posee los derechos de transmisión de todos los partidos del Mundial 2026.

En un comunicado, la empresa señaló que ViX será “el único lugar para ver los 104 juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, al menos en lo que respecta a la oferta digital integral del torneo.

La compañía detalló que el acceso completo a todos los encuentros se realizará mediante su plataforma de streaming ViX, específicamente a través de su modalidad de pago ViX Premium, complementada con un servicio adicional.

Es decir, para acceder a todos los juegos del Mundial 2026, los usuarios deberán contar con dos elementos:

Una suscripción a ViX Premium vigente

suscripción a ViX Premium vigente La contratación del Pase Mundial 2026

De acuerdo con la información oficial, el Pase Mundial 2026 es un paquete de pago único que otorga acceso a:

Los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Resúmenes extendidos

Multicámaras

Contenido exclusivo y programas especiales de análisis

Estos son los precios del Pase Mundial 2026

El Pase Mundial 2026 tiene dos precios definidos:

Precio promocional: $499 pesos mexicanos , IVA incluido (limitado a los primeros 25 mil suscriptores que compren el pase).

, IVA incluido (limitado a los primeros 25 mil suscriptores que compren el pase). Precio regular: $999 pesos mexicanos, IVA incluido.

TelevisaUnivision informó que las personas con una suscripción anual vigente a ViX Premium tendrán incluidos todos los partidos del Mundial 2026 sin costo adicional, siempre que la cuenta esté activa antes del inicio del torneo; quienes contraten la suscripción anual o cambien desde un plan mensual pueden hacerlo por $1,499 pesos, monto que incluye el Pase Mundial 2026. Esta opción solo está disponible en enero.

Por separado, el proveedor de televisión de paga izzi informó que sus clientes que tienen contratado ViX Premium a través de su servicio podrán adquirir el Pase Mundial 2026 con un precio preferencial.

Durante el periodo promocional (enero y febrero), el acceso a los 104 partidos del Mundial tendrá un costo de $399.99 pesos, con la opción de pagarlo en cuatro mensualidades. Posteriormente, será de $799 pesos.

Fechas de acceso y vigencia del Pase Mundial 2026

El paquete no es permanente ni acumulable. Según las condiciones oficiales, el Pase Mundial 2026:

Otorga acceso del 11 de junio de 2026 al 19 de julio de 2026

Expira automáticamente al finalizar ese periodo

No es reembolsable bajo ninguna circunstancia

¿Cómo comprar el pase para ver el Mundial 2026?

De acuerdo con información en el sitio web de ViX, para comprar el Pase Mundial 2026, deberás:

Suscribirte a ViX Premium o iniciar sesión Comprar el “Pase Mundial 2026″ dentro de la plataforma Mantener la suscripción a ViX Premium activa al inicio del torneo

¿Qué partidos del Mundial 2026 irán por TV abierta?

Hasta el momento, TelevisaUnivision no ha informado cuáles son los 32 partidos del Mundial 2026 que se transmitirán por TV abierta (Canal 5, Las Estrellas o Nu9ve) ni cuáles irán exclusivamente por TUDN o ViX.

Por separado, TV Azteca confirmó que transmitirá 32 partidos del Mundial 2026, aunque no ha detallado si esos encuentros se emitirán por televisión abierta o por sus plataformas digitales.