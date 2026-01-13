Calendario del regreso de ‘Checo’ con Cadillac F1: ¿Cuándo y donde son las pruebas de pretemporada 2026?

Ya está marcado el calendario para el regreso de 'Checo' Pérez en la F1 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cadillac F1).

Cadillac F1, la nueva escudería de la Fórmula 1 2026, ‘acelera’ su preparación rumbo a su debut con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.

El equipo estadounidense ya tiene definido su calendario de pruebas de pretemporada, así como las fechas clave previas al Gran Premio de Australia 2026, primera carrera del nuevo ciclo.

Cadillac F1 y el arranque de su proyecto en pista

Tras varios años de desarrollo, el equipo de Cadillac entra en la fase final de preparación para su estreno en la Fórmula 1. El equipo utilizará un chasis desarrollado en Inglaterra y una unidad de potencia Ferrari, mientras trabaja en su propio motor con miras a 2028.

Como parte de esta etapa inicial, la escudería confirmó su participación en entrenamientos privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde el mexicano Sergio Pérez y Bottas acumularán kilómetros con el nuevo monoplaza.

Pruebas privadas en Barcelona: primera actividad de ‘Checo’ Pérez

Las primeras vueltas oficiales de Cadillac F1 están programadas para la segunda quincena de enero, dentro del test privado que se celebrará en Barcelona del 26 al 30 de enero de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la F1.

Para estas pruebas, Cadillac utilizará una decoración especial monocromática, diseñada específicamente para ocultar detalles aerodinámicos sensibles. La escudería aclaró que este diseño no será el definitivo ni el que se utilizará al inicio del campeonato.

Decoración temporal de Cadillac: diseño especial para los test

De acuerdo con ESPN, Cadillac presentó una librea provisional en tonos negro y plata, desarrollada en conjunto por General Motors y Cadillac, la cual será utilizada exclusivamente durante el test de Barcelona.

La escudería señaló que esta decoración busca proteger los “secretos de diseño” del nuevo auto, manteniendo en reserva elementos clave de su desarrollo técnico. La presentación oficial de la decoración de carrera se realizará durante un anuncio televisivo en el Super Bowl LX del 8 de febrero de 2026.

Calendario completo de ‘Checo’ en las pruebas de pretemporada F1 2026

La pretemporada de la Fórmula 1 2026 contará con tres bloques de pruebas, distribuidos en dos sedes:

Test 1: Barcelona (prueba privada)

Fecha: 26 al 30 de enero de 2026

26 al 30 de enero de 2026 Sede: Circuit de Barcelona-Catalunya

Test 2: Bahréin

Fecha: 11 al 13 de febrero de 2026

11 al 13 de febrero de 2026 Sede: Bahrain International Circuit

Test 3: Bahréin

Fecha: 18 al 20 de febrero de 2026

18 al 20 de febrero de 2026 Sede: Bahrain International Circuit

Tras estas sesiones, los equipos tendrán su última oportunidad para afinar configuraciones antes del inicio del campeonato.

Fecha del debut oficial de Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026

El Gran Premio de Australia 2026 marcará el debut oficial de Cadillac en la Fórmula 1 y el regreso de Checo Pérez a la parrilla como piloto titular.

Fecha: 6 al 8 de marzo de 2026

6 al 8 de marzo de 2026 Sede: Melbourne

Este evento abrirá una temporada histórica, tanto por la llegada de Cadillac como por la implementación de las nuevas regulaciones técnicas de la F1, que prevén autos más pequeños, ligeros, sostenibles y distintos en cuanto a su comportamiento aerodinámica.