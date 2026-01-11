Calendario de presentación de monoplazas F1 2026: ¿Cuándo conoceremos el coche de ‘Checo’?

Las escuderías de la F1 ya marcaron la pauta para la presentación de sus nuevos monoplazas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La Fórmula 1 se encamina a una de sus transformaciones técnicas más profundas de los últimos años y, aunque la temporada 2026 todavía no comienza en pista, el calendario de presentación de monoplazas es uno de los pasos previos más emocionantes.

Con once equipos en la parrilla de la F1 y un reglamento renovado, las escuderías han optado por estrategias diferenciadas para revelar sus autos, desde eventos tradicionales hasta formatos inéditos.

En ese contexto, la atención se concentra en Sergio ‘Checo’ Pérez y en el debut de Cadillac como nuevo equipo de la categoría, una incorporación que combina identidad estadounidense, alto perfil mediático y una alineación con amplia experiencia de la Fórmula 1.

Cadillac F1 y el debut del coche de Sergio ‘Checo’ Pérez

La escudería Cadillac confirmó que presentará la identidad visual de su monoplaza 2026 el próximo 8 de febrero, durante una pausa publicitaria del Super Bowl LX, que se celebrará en Santa Clara, California.

El nuevo equipo de la F1 eligió el evento deportivo con mayor audiencia en Estados Unidos como escenario para su estreno oficial en el Mundial de automovilismo.

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, explicó que el Super Bowl representa un punto de convergencia entre deporte, entretenimiento y narrativa cultural.

“Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos aparecer de una manera audaz, innovadora y distintivamente nuestra”, señaló el directivo en declaraciones recogidas por ESPN.

El Super Bowl 2025 registró 127.7 millones de espectadores, una cifra récord para una transmisión en cadena única, de acuerdo con datos citados por el propio equipo.

Cadillac será el undécimo equipo de la parrilla y el primero en incorporarse al campeonato desde Haas en 2016. La estructura deportiva está encabezada por Graeme Lowdon y competirá con motores Ferrari durante su temporada inaugural bajo el nuevo reglamento técnico.

Para el apartado deportivo, la escudería apostó por experiencia consolidada con ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, quienes suman 527 Grandes Premios, 16 victorias, 23 poles y 106 podios.

El calendario operativo del equipo ya está definido y marca un margen reducido entre presentación y debut competitivo:

Prueba privada: enero

Test oficial en Barcelona: 26 al 30 de enero

Presentación de identidad visual: 8 de febrero

Primera carrera: Gran Premio de Australia, 8 de marzo

Mercedes y Williams: fechas confirmadas y planes de lanzamiento

Mercedes-AMG F1 Team anunció que dará a conocer las primeras imágenes del W17 el 22 de enero, aunque el lanzamiento oficial del monoplaza se realizará el 2 de febrero, una vez concluidos los test privados de Barcelona.

El auto incorporará una nueva unidad de potencia desarrollada junto a PETRONAS y estará adaptado a las regulaciones aerodinámicas de 2026.

En ese acto estarán presentes Toto Wolff, así como los pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli, de acuerdo con información de EFE. Tras Barcelona, Mercedes participará en los test abiertos de Baréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Williams Racing, por su parte, confirmó que presentará el FW48 el 3 de febrero. El equipo británico arrancará la temporada con una decoración especial diseñada por aficionados, seleccionada tras un proceso que reunió 55,000 votos.

La escudería finalizó el Mundial 2025 en el quinto lugar del campeonato de constructores y competirá en 2026 con Carlos Sainz y Alex Albon.

Ferrari, Red Bull y los primeros lanzamientos del calendario

El calendario de presentaciones comenzará oficialmente el 15 de enero, cuando Red Bull Racing y Racing Bulls revelen sus decoraciones en Detroit. Ferrari mostrará su monoplaza el 23 de enero en Maranello, mientras que Alpine hará lo propio ese mismo día, en una sede aún por confirmar.

En la mayoría de los casos, las escuderías han optado por mostrar decoraciones y no necesariamente los autos definitivos, debido a la cercanía con los test privados de Barcelona, que se desarrollarán del 26 al 30 de enero a puerta cerrada.

Calendario completo de presentación de monoplazas F1 2026

Con información confirmada por los equipos y de diversos medios especializados, este es el calendario completo de lanzamientos para la temporada 2026.

Red Bull Racing: 15 de enero

Racing Bulls: 15 de enero

Haas: 19 de enero

Audi: 20 de enero

Ferrari: 23 de enero

Alpine: 23 de enero

Mercedes: 2 de febrero

Williams: 3 de febrero

Cadillac: 8 de febrero

Aston Martin: 9 de febrero

McLaren: 9 de febrero

Los números oficiales de los pilotos para la F1 2026

La Fórmula 1 también confirmó los números oficiales que utilizarán los pilotos durante la temporada 2026, conforme a la normativa vigente desde 2014.

El dorsal #1 está reservado para el campeón del mundo, mientras que el resto de pilotos conserva o elige un número entre el 2 y el 99 para toda su carrera.

Sergio ‘Checo’ Pérez competirá con el #11 en Cadillac, mientras que Valtteri Bottas utilizará el #77. El campeón vigente, Lando Norris, portará el #1 en McLaren.

#1 Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren) #3 Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) #5 – Gabriel Bortoleto (Audi)

– Gabriel Bortoleto (Audi) #6 – Isack Hadjar (Red Bull)

– Isack Hadjar (Red Bull) #10 – Pierre Gasly (Alpine)

– Pierre Gasly (Alpine) #11 Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) #12 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

– Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) #14 – Fernando Alonso (Aston Martin)

– Fernando Alonso (Aston Martin) #16 – Charles Leclerc (Ferrari)

– Charles Leclerc (Ferrari) #18 – Lance Stroll (Aston Martin)

– Lance Stroll (Aston Martin) #23 – Alex Albon (Williams)

– Alex Albon (Williams) #27 – Nico Hülkenberg (Audi)

– Nico Hülkenberg (Audi) #30 – Liam Lawson (Racing Bulls)

– Liam Lawson (Racing Bulls) #31 – Esteban Ocon (Haas)

– Esteban Ocon (Haas) #41 – Arvid Lindblad (Racing Bulls)

– Arvid Lindblad (Racing Bulls) #43 – Franco Colapinto (Alpine)

– Franco Colapinto (Alpine) #44 – Lewis Hamilton (Ferrari)

– Lewis Hamilton (Ferrari) #55 – Carlos Sainz (Williams)

– Carlos Sainz (Williams) #63 – George Russell (Mercedes)

– George Russell (Mercedes) #77 – Valtteri Bottas (Cadillac)

– Valtteri Bottas (Cadillac) #81 – Oscar Piastri (McLaren)

– Oscar Piastri (McLaren) #87 – Oliver Bearman (Haas)

Con información de EFE.