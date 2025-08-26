¿Quién fundó Cadillac? El origen de la marca de autos de lujo que ficha a ‘Checo’ Pérez para la F1

Así fue cómo se fundó Cadillac, la compañía que vuelve al automovilismo con 'Checo' Pérez en su equipo. (Crédito: Shutterstock / Web Cadillac )

Cadillac, hoy símbolo de lujo automotriz, nació hace más de 120 años bajo una visión revolucionaria que cambió la industria. Y hoy anunció su gran apuesta por el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas para que sean sus pilotos para la escudería que llevará su nombre en 2026.

La compañía nació el 22 de agosto de 1902, luego disolución de la empresa de Henry Ford. Los inversionistas, William Murphy y Lemuel Bowen, acudieron al ingeniero Henry M. Leland para valorar la fábrica de Ford.

Leland convenció a los socios de retomar la producción, ahora con su propio motor monocilíndrico, y así se vio nacer a Cadillac Automobile Company.

La nueva marca rompió esquemas desde sus primeros modelos. En 1907, Henry M. Leland importó el primer juego de calibradores Johansson de Suecia para facilitar la fabricación de componentes de precisión con dimensiones estandarizadas.

Para el año siguiente, Cadillac fue merecedor del “Estandar Mundial” tras ganar el trofeo Dewar por haber demostrado que 721 componentes de 3 autos diferentes podrían ser completamente intercambiables.

Y para 1909, General Motors decidió adquirir a Cadillac. Sin embargo, la compañía demostró con innovaciones como la implementación de la transmisión automática en lugar de la manivela; la implementación de un motor V-8 y diseños icónicos desde mediados del siglo XX reforzaron su reputación de sofisticación y tecnología.

Fue hasta 1927, cuando Cadillac presentó un primer deportivo de tamaño reducido, LaSalle “El Auto de Compañía”, un vehículo americano diseñado por Harley Earl.

Cadillac para F1: El retorno al automovilismo con ‘Checo’ Pérez

Después de más de un siglo como símbolo de lujo, Cadillac regresa al centro de atención con su esperado ingreso a la Fórmula 1 en 2026. Será el undécimo equipo en la parrilla, respaldado por General Motors y en colaboración con Andretti Global.

La escudería competirá inicialmente con motores Ferrari mientras desarrolla bajo el programa GM Performance Power Units (GM PPU) su propia unidad de potencia para entrar en vigor en 2029.

Este 26 de agosto de 2025 se oficializó la integración del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez junto con el finlandés Valtteri Bottas como el tándem titular de Cadillac para su temporada debut en la F1.

Según el comunicado, “Pérez y Bottas aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica”, clave para construir una base competitiva desde el inicio.

Checo, con 14 temporadas, 6 triunfos y 39 podios, aporta además una fuerte presencia mediática y comercial en América Latina. Bottas suma diez Grandes Premios ganados y experiencia en equipos como Mercedes y Alfa Romeo, así como dos subcampeonatos mundiales.