‘Checo’ Pérez reacciona a su anuncio con Cadillac: ‘Es un nuevo capítulo emocionante, pude sentir la pasión’

¡Hay bandera verde para ‘Checo’! Cadillac confirmó a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su temporada debut en la F1 en 2026. El tapatío había puesto como plazo agosto para definir su futuro.

Así que el destino de ‘Checo’ Pérez al fin se definió esta mañana, luego de su salida anticipada de Red Bull a finales de 2024, tras la cual el tiempo le dio la razón: Liam Lawson solo resistió dos Grandes Premios en su asiento y Yuki Tsunoda no ha encontrado consistencia; además, Christian Horner fue despedido como jefe de equipo, en medio de rumores sobre negociaciones de Max Verstappen con Mercedes.

En un comunicado publicado esta mañana, Pérez describió a su fichaje con Cadillac Formula 1 como “un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera”.

Además, en un video que publicó en sus redes sociales dedicó algunas palabras a todas las personas que lo han apoyado desde el inicio de su carrera: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con la esperanza de millones que soñaban conmigo".

“Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estoy agradecido, por eso quiero decirte que no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente. Este es el siguiente capítulo: estamos de regreso”, agregó en el clip en el que anunció su ingreso a la escudería Cadillac.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez fichó con Cadillac?

En mayo de 2025, Motorsport afirmó que ‘Checo’ estaba en negociaciones con Cadillac, Mercedes y Alpine. Él tenía claro lo que buscaba para su regreso a la F1: “motivación”.

“Solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar", dijo hace unos meses a la F1.

Fichar con la escudería, que llega a la F1 con respaldo de General Motors, fue descrito por el tapatío como un orgullo: “Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la creación de un equipo que puede desarrollarse juntos para que, con el tiempo, podamos luchar en primera línea”.

A su parecer, “Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense” y considera una gran responsabilidad ser colaborar con su llegada a la Fórmula 1: “Estoy seguro de que podré asumirla. Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio”.

El mexicano, que correrá con el finlandés como coequipero, mencionó que le emociona el trabajo en equipo: “Estoy muy contento de formar parte de una alineación tan dinámica y creo que juntos podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de América. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos".

Graeme Lowdon explica selección de sus pilotos para Cadillac

Graeme Lowdon, jefe de equipo de Cadillac, destacó en un comunicado que Bottas y ‘Checo’ son pilotos “experimentados”, característica que previamente describió como valorada en sus criterios.

“Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto forjado en las carreras y, por supuesto, su velocidad serán muy valiosos a la hora de dar vida a este equipo”, externó.

En tanto, Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1, agregó, “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y motivación. No solo son pilotos consumados, sino también constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac Formula 1″.

Los números de ‘Checo’ Pérez en la F1

El mexicano llega con un respaldo de 14 temporadas en la F1, 6 victorias y 39 podios.

Equipos de ‘Checo’

Sauber (2011-2012)

McLaren (2013)

Force India (2014 - mitad de 2018)

Racing Point (mitad de 2018 - 2020)

Red Bull (2021 - 2024)

Victorias de ‘Checo’ Pérez

Sakhir 2020 – Racing Point Azerbaiyán 2021 – Red Bull Mónaco 2022 – Red Bull Singapur 2022 – Red Bull Azerbaiyán 2023 – Red Bull Arabia Saudita 2023 – Red Bull

