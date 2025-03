Así fue la salida de ‘Checo’ de Red Bull: Con suéter navideño y un reemplazo planeado desde Silverstone

La salida de Sergio Pérez de Red Bull se confirmó el 18 de diciembre de 2024, pero al parecer el piloto mexicano tuvo esa conversación difícil desde el 11 de ese mes y un amargo regalo navideño: según las imágenes de la nueva temporada de F1: Drive to survive, ‘Checo’ habló con Christian Horner el mismo día que llevó un tráiler de tequila para obsequiar a los trabajadores de la escudería austriaca en Milton Keynes.

“Decidimos que es momento de que ‘Checo’ se retire”, relata Christian Horner, jefe de Red Bull, en el episodio ‘Sin miedo a los choques’ de la temporada 7 de la serie de Netflix y vemos a Sergio Pérez salir de su oficina, vistiendo su suéter navideño de tequila Patrón; poco después entra Liam Lawson para recibir su buena noticia.

'Checo' Pérez regaló tequila a los trabajadores de Red Bull; en 'Drive to survive' lo vemos hablar con Horner sobre su contrato con el mismo suéter. (Foto: @redbullracing / Netflix).

Esa decisión comenzó a planearse mucho antes. En Drive to survive se narra que el plan para reemplazar al mexicano tuvo su ‘bandera verde’ en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, y cómo Liam Lawson fue “el suplente acabó la carrera de dos veteranos".

“Si vas a llegar a Red Bull, al desafío de estar con Max (Verstappen), tienes que ser muy fuerte mentalmente, estar preparado. Llegué con la mentalidad correcta, en retrospectiva tuve varios años muy buenos, buenas carreras, ha sido un privilegio”, reflexionó Sergio Pérez tras irse de Red Bull.

'Checo' Pérez salió de Red Bull en diciembre de 2024. (Foto: Netflix).

¿Desde cuándo se pensó la salida de ‘Checo’ de Red Bull?

En ‘Sin miedo a los choques’ se cuentan varios momentos de la temporada, como el Gran Premio de México 2024, pero sobre todo se centra en lo ocurrido en Silverstone, donde ‘Checo’ Pérez tuvo una terrible clasificación (fue eliminado en la Q1 cuando se fue a la grava) y terminó en la P17 en la gran carrera.

“¿Qué mierda hacemos con esto? Si seguimos así, estamos jodidos. No entiendo lo de ‘Checo’... No sé qué pasa con nuestro mexicano”, estalló Horner el 7 de julio, después la carrera de Gran Bretaña. (En la serie no se habla de los problemas técnicos y los errores de estrategia del equipo ese fin de semana).

'Checo' protagoniza el episodio 8 de 'Drive to survive' (temporada 7). (Foto: Netflix).

Desde ese instante, Horner comenzó a evaluar al reemplazo de compañero del tetracampeón Max Verstappen y habló con algunos del equipo:

“Estoy empezando a pensar en los rendimientos decrecientes, creo que este fin de semana tenemos que ver con atención a los otros pilotos, de los cuatro que tenemos: ‘Checo’ contra Daniel (Ricciardo), contra Yuki (Tsunoda), contra Liam (Lawson). Soy muy fan de Daniel, no está siendo competitivo, pero sabemos de lo que es capaz, puede percibir que hay una pequeña oportunidad”.

‘Checo’ era consciente de la presión que tenía encima: “Red Bull es un equipo que cambia de pilotos a mitad de la temporada, si lo necesita, si no te desempeñas bien un fin de semana, las alarmas se encienden... Hay pilotos que darían su vida por estar en mi lugar... Red Bull puede tener al piloto que quiera”.

Liam Lawson reemplazó a 'Checo' en Red Bull. (Especial)

Daniel Ricciardo soñó con el asiento de ‘Checo’

En esta temporada de la serie, presenciamos una conversación de Ricciardo con Paul Smith, jefe de comunicaciones de Red Bull, quien le cuenta lo que parecía ser el plan: “Lo que Christian ha estado diciendo públicamente es que la forma en la que se ha abordado con ‘Checo’ es con mucho apoyo, en lugar de decir que definitivamente vamos a reemplazar a ‘Checo’, está jodido, Daniel va a entrar, Liam se va a RB”; “Días felices”, contestó Ricciardo.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, consideraba que el protagonista de Netflix era Ricciardo, pero sus malos resultados le frustraron su ‘cuento de hadas’ y él fue reemplazado en RB a mitad de la temporada por Liam Lawson, a quien querían observar al volante.

“Daniel es un buen tipo, fue una conversación difícil con él... Si el fuego sigue encendido con intensidad dentro de Daniel, Liam Lawson le echó gasolina al fuego, queríamos ver en realidad la capacidad de Liam, si se comparaba con Yuki, tenemos que tomar decisiones a futuro”, explicó Horner.

Netflix estrena su temporada 7 de 'Formula 1: Drive to survive' el 7 de marzo. (Foto: Netflix).

¿Por qué Liam Lawson fue el reemplazo de ‘Checo’ Pérez?

Aunque Red Bull pudo haber despedido a ‘Checo’ a mitad de la temporada, al parecer la razón era que no tenían a un reemplazo claro, según lo dicho por Horner:

“Si sacáramos a Sergio del auto, no tenemos a nadie en otro auto con desempeños que nos hagan decir ‘wow, Daniel se está luciendo, Yuki se está luciendo’, lo hacen bien, pero bien no es suficiente”.

Así que dieron un paso más con Liam y le pidieron ir a un día de pruebas en Silverstone, para compararlo con los tiempos de Max Verstappen, lo cual salió mejor de lo que esperaban. “Solo prepárate, en caso de que llegue la llamada”, le dijo Horner... Y la llamada llegó.

La rivalidad de Liam Lawson y ‘Checo’ llegó a su punto máximo en el Gran Premio de México, cuando tuvieron un toque y el neozelandés le hizo una grosería con el dedo medio al tapatío mientras lo dejaba atrás.

Pese a ese momento, Horner decidió darle el asiento en Red Bull: “Liam fue excesivamente agresivo con ‘Checo’, lo llevó muy lejos, sí quieres ver un poco de espíritu en tus pilotos, pero tiene que estar controlado, aprovecharse, tiene mucho que aprender”.

El jefe de Red Bull destacó que Liam era el candidato más convincente: “es arriesgado, pero tienes que invertir en el futuro, Liam demostró que es duro y valiente, conduce el auto como el Max y parece tener una fuerza interior para lidiar con las presiones de este negocio”.

'Checo' Pérez se fue a la grava en la clasificación del GP de Gran Bretaña.

Temporada 7 de ‘F1: Drive to survive’: ¿Dónde ver los episodios?

La serie está disponible en Netflix desde este 7 de marzo son 10 episodios: