Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce HOY EN VIVO: ¿Dónde ver la pelea de leyendas, round por round?

La recaudación de la pelea entre Julio César Chávez y el 'Travieso' Arce será destinada a la construcción del Centro de Atención contra las Adicciones en Puebla [Fotografía. Cuartoscuro]

Damas y caballeros, prepárense para un combate que saca chispas en el cuadrilátero entre dos de las máximas figuras del boxeo mexicano: Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce protagonizan este sábado 9 de mayo una pelea de exhibición dentro de las actividades principales de la Feria de Puebla 2026.

Esta exhibición entre los expugilistas mexicanos tiene un enfoque benéfico, ya que los recursos recaudados son destinados a la construcción de un Centro de Atención contra las Adicciones en Puebla.

Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce en la Feria de Puebla: Fecha, horario, sede y transmisión de la pelea

El combate entre Julio César Chávez y el ‘Travieso’ Arce se realiza en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla como parte de las actividades de la Feria de Puebla 2026. La pelea está pactada a tres rounds y ambos exboxeadores utilizan protección especial al tratarse de una exhibición.

La pelea de exhibición es transmitida este sábado 9 de mayo a través de Azteca 7. La cobertura televisiva comienza a las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

Además de la transmisión televisiva, la función también cuenta con cobertura en plataformas digitales y redes sociales.

La Feria de Puebla 2026 también cuenta con distintas presentaciones musicales. En el Teatro del Pueblo se presentan artistas como Belinda, Cristian Castro, Camila, Banda Cuisillos, Los Tigres del Norte y Calvin Harris.

Mientras que el Palenque presenta figuras como Grupo Firme, Banda MS, María José, Alejandro Fernández, Yuridia y Carín León, quien recientemente sufrió un accidente en un elevador.

Además de los conciertos, el evento cuenta con actividades gastronómicas, pabellones comerciales, lucha libre y eventos culturales.

Historial de peleas de Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce

La función reúne nuevamente a dos de los boxeadores mexicanos más populares de las últimas décadas, quienes ya protagonizaron exhibiciones entre 2019 y 2020.

El primer combate ocurrió el 22 de noviembre de 2019 en Tijuana, Baja California, dentro de una función benéfica organizada para apoyar al exboxeador Christian Castillo.

Posteriormente, volvieron a enfrentarse en Hermosillo y nuevamente en Tijuana durante 2020. Las exhibiciones llamaron la atención por el estilo ofensivo de ambos pugilistas, pese a tratarse de peleas sin decisión oficial.

¿Por qué pelean Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce en la Feria de Puebla?

Durante la presentación oficial de la pelea, Julio César Chávez explicó que aceptó regresar al ring por el mensaje que busca transmitir a jóvenes y adolescentes sobre la importancia de mantenerse alejados de las adicciones.

“Lo más importante es que las y los jóvenes se mantengan alejados de las adicciones. Si con esta pelea podemos ayudar a salvar vidas y darle otra oportunidad a muchas personas, entonces vale la pena regresar al ring”, expresó Julio César Chávez durante la presentación de la pelea.

El excampeón mundial también lanzó declaraciones en tono competitivo y aseguró que todavía mantiene condiciones para subir al cuadrilátero. “Nadie le va a quitar la tunda que le voy a poner”, comentó la leyenda del boxeo mexicano.

La pelea entre Julio César Chávez y 'Travieso' Arce será de los eventos principales de la Feria de Puebla. [Fotografía. Gobierno de Puebla]

Jorge ‘Travieso’ Arce respondió que busca imponerse pese al respeto y admiración que siente por el histórico campeón mexicano.

El excampeón sinaloense también recordó que encontró inspiración para convertirse en boxeador después de ver pelear a Julio César Chávez en 1990. “Un deportista más es una persona menos en la delincuencia”, declaró Jorge ‘Travieso’ Arce.

El gobierno de Puebla informó que lo recaudado en la pelea será destinado a la construcción de un Centro de Atención contra las Adicciones. De acuerdo con el mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier, la pelea busca promover una vida libre de adicciones entre la niñez y la juventud poblana.

Los exboxeadores también acuden a sitios emblemáticos como el Parque “Pensar en Grande” y la Ex Hacienda de Chautla, donde ofrecen mensajes enfocados en estilos de vida saludables.

Julio César Chávez, quien también participó en clases masivas de box en el Zócalo de la CDMX, señaló que imparte pláticas motivacionales relacionadas con la prevención de adicciones y recordó el trabajo que realiza en sus clínicas de rehabilitación para apoyar a jóvenes y adolescentes.