El gran campeón está de vuelta: Julio César Chávez hará pelea de exhibición vs. ‘Travieso’ Arce en Puebla

El boxeo mexicano vivirá un momento nostálgico con la pelea de Julio César Chávez contra Jorge ‘Travieso’ Arce, quienes protagonizan un combate de exhibición en Puebla.

Aunque el propio Chávez ya había adelantado que volvería a ponerse los guantes en una entrevista con Adrián Marcelo, en la plática no confirmó a su rival.

Fue el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien hizo oficial el enfrentamiento entre ambos exboxeadores, durante la presentación de este evento.

El político destacó que lo recaudado por la venta de boletos será destinado a la construcción de un centro de atención para personas con adicciones.

Jorge 'Travieso' Arce se retiró de su carrera profesional como boxeador en 2014. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

¿Cuándo es la pelea de Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce?

La pelea se lleva a cabo en la Feria de Puebla 2026, un evento que también cuenta con presentaciones musicales de artistas como Alejandro Fernández, Morat, Belinda y Cristian Castro.

El combate entre los dos exboxeadores mexicanos está programado para el sábado 9 de mayo, pero el horario aún no ha sido confirmado.

En el anuncio, Jorge ‘Travieso’ Arce no ocultó su emoción por enfrentar a su ídolo y lanzó un mensaje fiel a su estilo: “No puedo creer que me voy a subir al ring con el gran campeón, mi ídolo y además le voy a poder pegar, agárrate viejito porque voy con todo”.

También habló sobre las dificultades físicas presentes en su preparación, debido al paso del tiempo y las lesiones acumuladas: “A veces me duelen las piernas, me da el tirón, un desgarre, pero vale la pena, más cuando eres inspiración para los demás”.

Pese a ello, Arce reconoció la peligrosidad de su rival, al asegurar que Julio César Chávez “golpea muy duro”, aunque dejó clara su intención de competir y “sacarle un sustito” durante la exhibición.

JC Chávez únicamente explicó que su regreso tiene un propósito y es lograr inspirar a los jóvenes para mantenerlos alejados de las adicciones y acercarse al deporte, además ofrecerá pláticas en Puebla sobre la prevención ante el consumo de drogas.

¿Dónde comprar boletos para la Feria de Puebla 2026 donde pelea JC Chávez vs. ‘Travieso’ Arce?

Los boletos para los distintos eventos de la Feria de Puebla 2026 se pueden adquirir a través de la página oficial del evento, donde se redirige a las plataformas correspondientes.

Las entradas están disponibles en sitios como Boletiland y SuperBoletos, depende del espectáculo. Hasta el momento, no se ha habilitado el enlace específico para la compra de boletos de la pelea entre Julio César Chávez y Arce.

¿Quién es Jorge ‘Travieso’ Arce?

Jorge ‘Travieso’ Arce nació en julio de 1979 en Los Mochis, Sinaloa, y comenzó su camino en el boxeo desde muy joven, debutó profesionalmente en 1996. Durante sus inicios, fue entrenado por Erik ‘Terrible’ Morales tras mudarse a Tijuana, lo que marcó una etapa clave en su desarrollo como pugilista.

Su carrera se extendió por 18 años, periodo en el cual se consolidó como uno de los peleadores más queridos del boxeo mexicano. Fue siete veces campeón mundial en cinco divisiones distintas: minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo, una marca que refleja su capacidad para competir en diferentes categorías.

Arce se retiró en 2014 con un récord de 75 peleas, de las cuales ganó 64 —49 por nocaut—, perdió 8 y registró dos empates.