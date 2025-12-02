Alejandro Armenta ‘regaña’ a alcaldes de Puebla: No ayudará a ninguno con la entrega de cuentas públicas

Alejandro Armenta aseguró que hay presidentes municipales en Puebla que quieren ayuda para la entrega de sus cuentas públicas.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aseguró que no habrá impunidad para alcaldes del estado en la revisión de sus cuentas públicas, y que no ayudará a ninguno con el proceso.

En el marco del proceso de renovación de la Auditoría Superior del Estado (ASE); Armenta Mier se pronunció sobre que ciertos presidentes municipales “se sienten muy patrocinados” por sus partidos políticos; sin embargo, eso no significa que deban entregar cuentas con irregularidades.

“Algunos me hablaron a mí para decirme: ‘Oye gobernador, échame la mano’. ¿Cómo te echo la mano yo? Pues ve, preséntate, tú manejaste tu dinero, no sé cómo lo hayas hecho. Dile a tus contadores, dile a tu tesorero que vaya y que comprueben", fue el regaño de Armenta, primo de Ignacio Mier.

El gobernador de Puebla aseguró que no habrá pretexto para los 217 alcaldes de Puebla, y tampoco habrá forma de que quieran señalar persecución, ya que se les dio una promoción más de todas las que se han dado.

“Hay alcaldes y alcaldesas que se sienten muy patrocinadas por los amarillos, los azules, por los guindas y de todos los colores. Y creen que porque tienen la sangre guinda o la sangre tricolor o la sangre amarilla, naranja o azul, creen que con eso van a poder comprobar sus cuentas”, explicó Armenta Mier.

El expresidente del Senado, que dejó su cargo en 2024 para las elecciones locales de Puebla, recordó que quienes asumen un cargo tienen que comprobar el ejercicio de sus recursos “si quieren seguir participando en la vida pública”.

“No hay persecución pero no hay impunidad en Puebla. Y si no comprueban van a incurrir en una irregularidad y van a ser inhabilitados, ¿eh? Y al rato van a decir que hay persecución política”, enfatizó Alejandro Armenta Mier.

Lugo de estos comentarios, Alejandro Armenta no dio nombres sobre los alcaldes que le han pedido ayuda para la entrega de sus cuentas públicas a la Auditoría Superior local.

Con información de Quadratín.