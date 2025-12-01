“La Reina del Sur” se queda sin escapatoria: Es capturada de nuevo en Puebla

Una imagen de La Reina del Sur en una de sus detenciones. La mujer es señalada de narcotráfico y homicidio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la captura de Beatriz N., alias “La Reina del Sur”, considerada una de las figuras más relevantes de las estructuras criminales en la región.

Esta operación, que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, es resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia y labores de campo, orientado a desarticular a los principales generadores de violencia en el estado.

Junto a “La Reina del Sur” fueron detenidos dos presuntos cómplices: Luis Ángel de Jesús N. y Evani N., quienes, según la FGE, formaban parte del círculo cercano de la líder criminal.

“La Reina del Sur”, una figura con múltiples antecedentes, era considerada un objetivo prioritario debido a su presunta participación en diversas actividades ilícitas, que incluyen homicidios, narcomenudeo, y robos, entre otros delitos de alto impacto.

A través de esta captura, las autoridades buscan debilitar las redes criminales que afectan la seguridad y estabilidad de varias zonas del estado de Puebla.

¿De qué se la acusa a “La Reina del Sur”?

El arresto de Beatriz N., conocida en el mundo criminal como “La Reina del Sur”, se llevó a cabo en la comunidad de San Lorenzo Almecatla, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Durante la operación, la líder criminal fue sorprendida en flagrancia mientras presuntamente comercializaba sustancias ilícitas.

Según las investigaciones, Beatriz N. habría tenido vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba principalmente en Puebla y otras entidades cercanas. Las autoridades también la relacionan con delitos como homicidios en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, y corrupción de menores.

Beatriz N, una ‘reina de la fuga’

La presunta líder criminal tiene un largo historial de arrestos. Beatriz N. estuvo recluida en diversas ocasiones tanto en Centros de Readaptación Social del estado de Puebla, como en un Centro Federal de Readaptación Social en Morelos.

En 2018, fue detenida junto con 12 personas, y en 2019, con 27 más, tras presuntos delitos cometidos en conjunto. Sin embargo, en todos esos casos, se resolvió el no ejercicio de la acción penal o la suspensión condicional del proceso, lo que permitió su liberación.

En esta ocasión, la detención de “La Reina del Sur” se produce luego de un seguimiento constante a sus actividades ilícitas, en las que su grupo criminal continuó cometiendo delitos pese a sus anteriores arrestos. La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que la captura de esta figura representa un golpe significativo a las estructuras delictivas que operan en la región.



