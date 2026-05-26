Wall Street abre mixto en espera de un acuerdo de paz entre Irán y EU: ¿Cómo cotiza HOY?

Los mercados de renta variable operan con movimientos mixtos, mientras están a la espera de información más detallada sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, el Nasdaq reporta una ganancia de 1.36 por ciento, en los 26 mil 705.88 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.80 por ciento más, en los 7 mil 532.73 puntos, mientras el Dow Jones cede 0.05 por ciento, a 50 mil 552.15 unidades.

“Persisten las dudas sobre el acuerdo y sus detalles, especialmente en lo que respecta al enriquecimiento de uranio y el peaje del estrecho de Ormuz. Sin embargo, los participantes del mercado están apostando por la paz y, en consecuencia, están comprando acciones con fundamentos muy sólidos”, dijo a Bloomberg Kyle Rodda de Capital.com.

Por su parte, las negociaciones en Europa ubican al CAC 40 en los 8 mil 193.57 enteros, pues resta 0.78 por ciento, el DAX en Alemania cede 0.62 por ciento, con 25 mil 233.93 puntos, el IBEX 35 de España baja 0.11 por ciento, con 18 mil 371.80 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres es el único que avanza 0.46 por ciento, hacia los 10 mil 514.78 enteros.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones positivas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.62 por ciento, en los 68 mil 681.11 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.95 por ciento con mil 382.01 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) baja 2.92 por ciento y se ubica en los 93.77 dólares por barril, contrario al referencial Brent que suma 4.06 por ciento, pues se coloca en los 100.05 billetes verdes por unidad, mientras el mercado se mantiene a la espera de más información en frente geopolítico.