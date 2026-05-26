Dólar corrige sus pérdidas ante el peso: Así está el tipo de cambio HOY 26 de mayo

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 26 de mayo.

El dólar se aprecia ante el peso este martes 26 de mayo gracias a correcciones en el mercado mientras Estados Unidos e Irán dan señales contradictorias en su negociación sobre un acuerdo de paz.

A pesar de que Donald Trump dijo que la negociación con Irán “iba a ser un gran acuerdo para todos“, fuerzas de Estados Unidos atacaron sitios de lanzamientos de misiles y barcos mineros de la República Islámica.

Los estadounidenses defendieron haber violado momentáneamente la tregua con Irán por lo que calificaron como maniobras “en defensa propia”. Tras los ataques, la República Islámica afirmó que las bases de EU en la zona nunca volverán a ser seguras.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar este martes?

El peso se deprecia 0.24 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.31 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del lunes 25 de mayo.

“El dólar avanza debido a una corrección. Asimismo, la ganancia ocurre debido a un ligero incremento en la aversión al riesgo, ante las tensiones persistentes en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.72 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.76 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.49 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.35 por ciento.

La moneda que más se deprecia ante el dólar es el dólar neozelandés, que pierde 0.54 por ciento. Le siguen la rupia india con 0.47 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.46 por ciento; la lira turca con 0.44 por ciento, y la corona sueca con 0.40 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg