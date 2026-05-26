Irán y EU se atacan en Estrecho de Ormuz: ¿Por qué Trump ‘violó’ la tregua en medio de negociaciones?

El intercambio de ataques entre EU e Irán ocurrió cerca del Estrecho de Ormuz.

Las fuerzas de Estados Unidos e Irán se enfrentaron cerca del Estrecho de Ormuz durante la noche, poniendo de aliviar la tensión entre ambos países incluso mientras promocionan avances hacia un acuerdo de paz provisional.

Los ataques ocurrieron horas después de que el presidente de EU, Donald Trump, reiterara que las negociaciones con Teherán para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho avanzaban, y poco antes de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, publicara una declaración advirtiendo que las “naciones y territorios de la región ya no serán un escudo para las bases estadounidenses”.

El líder supremo dejó en evidencia la confusión que ha caracterizado las negociaciones desde que se acordó un alto el fuego a comienzos del mes pasado.

Hay “muchas idas y vueltas” sobre “el lenguaje específico del documento inicial, por lo que tomará algunos días”, declaró el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, a periodistas en India.

Así fueron los ataques entre EU e Irán

El ejército estadounidense afirmó que realizó ataques en defensa propia en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban colocar minas, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber disparado contra un caza F-35 y varios drones tras ingresar al espacio aéreo iraní.

Los ataques se llevaron a cabo “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”, pero el ejército estaba “actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”, dijo en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadounidense.

No se dispuso de más detalles de inmediato, incluyendo información más específica sobre las amenazas de Irán y lo que esto significa para las negociaciones.

No hubo respuesta oficial de Irán, que había enviado a su presidente del parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, a Qatar para negociar el posible acuerdo con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria afirmó haber derribado un dron MQ-9 Reaper no tripulado y obligado a las demás aeronaves a retirarse.

Varios efectivos iraníes murieron en los ataques contra embarcaciones cerca de la isla de Larak, en el Estrecho de Ormuz, informó la agencia estatal Nour News, sin ofrecer más detalles. El ejército israelí aseguró que no participó en la operación estadounidense.

Irán acusa a EU de romper la tregua en plena negociación

Irán acusó este martes a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de anoche contra algunas posiciones en la sureña provincia de Hormozgán, lo que, según Teherán, demuestra la “mala fe” de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, aseveró la cartera en un comunicado.

El Ministerio aseguró que el ejército de EU llevó a cabo en las últimas 48 horas acciones “agresivas” en la provincia meridional de Hormozgán, además de denunciar supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes, en el marco del cerco naval impuesto por Washington sobre buques y puertos iraníes el 13 de abril.

El aparato diplomático que no ofreció detalles sobre los ataques, advirtió de que el Gobierno estadounidense es “responsable de todas las consecuencias derivadas de estos actos agresivos” y aseguró que la República Islámica “no los dejará sin respuesta”.

Los hechos ocurren justo cuando Estados Unidos e Irán ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

*Con información de AP y EFE