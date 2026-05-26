El IPO de SpaceX no es solo una historia espacial

SpaceX presentó su S-1 el 20 de mayo. Cuando empiece a cotizar en Nasdaq el 12 de junio, el mercado lo leerá como el gran IPO de la industria espacial. Pero el prospecto cuenta otra historia.

SpaceX llega a bolsa como un paquete de tres negocios: Starlink, lanzamientos de cohetes y xAI. El problema es que el negocio más relevante para la valuación no es el espacial, sino el de inteligencia artificial.

Los números son incómodos. xAI, absorbida por SpaceX en febrero, perdió 2,500 millones de dólares en un solo trimestre. El negocio de lanzamientos perdió 619 millones. Starlink, en cambio, fue rentable y generó 69 por ciento de los 18,670 millones de dólares de ingresos consolidados de 2025.

En otras palabras: la apuesta de IA no se está financiando con ingresos de IA. Se está financiando con internet satelital.

La valuación discutida, entre 1.75 y 2 billones de dólares, solo se sostiene si uno acepta una tesis muy agresiva: que los costos de inferencia seguirán cayendo, que la IA será una plataforma comparable a la nube o al móvil, y que el mercado final será el trabajo intelectual humano completo.

Puede ser. Pero hay tres riesgos enormes.

Primero, la capa de modelos se está comoditizando. DeepSeek, Qwen y otros modelos abiertos presionan los precios y reducen la ventaja de los laboratorios de frontera.

Segundo, la vida económica de las GPUs probablemente será más corta que la vida contable usada para justificar el gasto. NVIDIA avanza demasiado rápido.

Tercero, la demanda todavía no alcanza al capex. La adopción empresarial crece, pero no al ritmo que implican estas valuaciones.

Por eso SpaceX importa más allá de SpaceX. Es una primera ventana pública a la economía real del boom de IA: mucho gasto, ingresos todavía insuficientes y una dependencia fuerte de negocios rentables que subsidian la apuesta.

OpenAI será la siguiente prueba. Su salida a bolsa mostrará la versión pura del mismo problema: si la IA de frontera puede convertir infraestructura masiva en ingresos suficientes antes de que los modelos se vuelvan baratos y el hardware envejezca.

La señal clave será el primer gran writedown de centros de datos o GPUs por parte de un hyperscaler.

Ahí sabremos si esto era una revolución con paciencia financiera, o simplemente el ciclo de capex más caro de la historia tecnológica reciente.