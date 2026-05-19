Trump amenaza a Irán con un ‘gran golpe’ si no hay un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Donald Trump asegura que vendrá un 'gran golpe' contra Irán si no hay acuerdo de paz.

El presidente Donald Trump amenazó con reanudar ataques contra Irán en los próximos días como parte de la presión para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, luego de asegurar que acababa de cancelar un ataque estadounidense.

“Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero quizá tengamos que darles otro gran golpe”, dijo Trump a periodistas este martes 19 de mayo. Cuestionado sobre cuánto tiempo esperaría, respondió: “Bueno, estoy hablando de dos o tres días, quizá viernes, sábado, domingo. Tal vez algo a inicios de la próxima semana, por un periodo limitado”.

Los comentarios volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de un regreso a las hostilidades activas con Irán, país que hasta ahora se ha negado a ceder ante las exigencias de Trump de abandonar los elementos restantes de su programa nuclear tras semanas de ataques que comenzaron a finales de febrero.

Sin embargo, el presidente ha amenazado repetidamente con nuevas acciones militares para luego retractarse desde que se acordó una tregua el 8 de abril.

No obstante, el Senado estadounidense controlado por los republicanos mostró señales de oposición a continuar la guerra mediante una votación de procedimiento realizada el martes por la noche, reflejando una creciente preocupación por el costo financiero que el conflicto está generando para los estadounidenses, a solo meses de las elecciones intermedias.

El senador Bill Cassidy, de Luisiana, cuya campaña de reelección obstaculizó Trump en unas primarias republicanas el sábado pasado, se unió a otros tres senadores republicanos para votar a favor de avanzar hacia una votación final sobre una resolución para cesar las hostilidades.

La guerra ha paralizado el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el flujo de petróleo y gas, provocando un alza en los precios globales de la energía y la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de mayor plazo subieron a su nivel más alto en casi dos décadas debido a las preocupaciones de los inversionistas sobre el creciente impacto macroeconómico de la guerra en Medio Oriente.

A pesar de perder a muchos de sus principales líderes y una gran cantidad de activos militares debido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el régimen iraní ha sobrevivido y ha frustrado a funcionarios estadounidenses al mantener el control sobre Ormuz, impulsando los precios de la gasolina en Estados Unidos a su nivel más alto en casi cuatro años.

Durante declaraciones realizadas el martes por la tarde, el vicepresidente JD Vance mostró un tono ligeramente más positivo sobre las negociaciones, aunque también amenazó con retomar los ataques.

“Creemos que hemos avanzado mucho, creemos que los iraníes quieren llegar a un acuerdo”, dijo, agregando que la “opción B” sería reiniciar la campaña militar.

“Pero eso no es lo que quiere el presidente”, continuó. “Y tampoco creo que sea lo que quieren los iraníes”.

¿Trump iba a atacar a Irán? Esto dijo

Trump aseguró que suspendió un bombardeo contra Irán programado para este martes a petición de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente había atribuido cambios en su política hacia la guerra con Irán a solicitudes de aliados y socios, incluido Pakistán como mediador.

El petróleo Brent cayó alrededor de 1 por ciento el martes y cotizaba por encima de los 110 dólares por barril tras los anuncios de Trump realizados la noche del lunes.

Aun así, el referencial acumula un incremento superior al 50 por ciento desde que comenzó la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras los operadores siguen atentos ante la posibilidad de un regreso de las hostilidades.

Los envíos a través del Estrecho de Ormuz volvieron a disminuir, aunque los operadores observan de cerca si la OTAN ayudará a escoltar embarcaciones a través de la vía marítima si no es reabierta para principios de julio.

Aunque Trump suele mover los mercados financieros con sus declaraciones sobre Irán, analistas consideran que parte de ese impacto se está debilitando debido a que el mandatario lanza amenazas que después no concreta.

“Estas intervenciones verbales cargadas de aire caliente por parte de Trump solían tener un fuerte efecto bajista en los precios, pero ahora parecen tener cada vez menos impacto, a menos que estén respaldadas por hechos”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB AB.

“Hasta donde podemos ver, no ha habido un progreso real en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que ambas partes mantienen sus demandas previas”.

La fragilidad de la tregua quedó evidenciada el domingo, cuando la planta nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, fue impactada por un dron, provocando un incendio en una estación eléctrica y obligando a los ingenieros a activar generadores de emergencia.

El organismo de supervisión nuclear de Naciones Unidas anunció la noche del lunes que el suministro eléctrico normal había sido restablecido en Barakah, reduciendo las preocupaciones de seguridad sobre la mayor planta atómica de Medio Oriente.

Teherán ha advertido que podría volver a atacar a sus vecinos del Golfo si Estados Unidos reanuda sus ofensivas.