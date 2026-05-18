Irán lanza seguro marítimo para quienes pasan por el estrecho de Ormuz

Irán cobrará en bitcoin para quienes soliciten el paso por el estrecho de Ormuz, vía cerrada desde que EU e Israel atacaron a Teherán.

Irán inició un servicio de seguros respaldado por bitcoin para compañías navieras que quieran transitar por el estrecho de Ormuz, informó la agencia semioficial Fars, citando documentos obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas iraní.

Bautizado como Hormuz Safe, el gobierno iraní afirma que podría generar más de 10 mil millones de dólares en ingresos para la República Islámica, informó Fars, sin entregar un plazo ni un desglose sobre cómo funcionaría el servicio.

Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz —una vía clave para suministros globales de energía y otras mercancías— desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques aéreos contra el país el 28 de febrero. Desde entonces, el gobierno y la Guardia Revolucionaria Islámica han buscado formalizar el control sobre la vía marítima, incluyendo la imposición de peajes y otros cobros. Un servicio de seguros podría ser otro mecanismo para recaudar fondos.

Según una captura de pantalla del sitio web de Hormuz Safe compartida por Fars, el servicio estará dirigido a “compañías navieras iraníes y propietarios de carga”. Irán enfrenta fuertes sanciones de Estados Unidos y su uso de criptomonedas como bitcoin y tether se ha disparado desde que el presidente Donald Trump comenzó a atacar su economía y exportaciones energéticas durante su primer mandato.

“Se ofrecerán pólizas de seguro verificables criptográficamente para cargamentos que atraviesen el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y las vías marítimas circundantes, y los pagos se liquidarán en bitcoin”, informó Fars citando el sitio web hormuzsafe.ir, que aparentemente no es accesible fuera de Irán. “La carga estará cubierta desde el momento de la confirmación y se entregará un recibo firmado al propietario”.

Estados Unidos e Irán han mantenido un frágil alto al fuego desde principios de abril, y resolver el bloqueo en torno al estrecho de Ormuz es clave para cualquier acuerdo formal de paz.

Trump emitió una nueva amenaza contra Irán el domingo y dijo a Teherán que “más vale que se mueva, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, según una publicación en Truth Social. Ambas partes han rechazado reiteradamente las exigencias de la otra y no logran acordar cómo reiniciar las conversaciones de paz.

Mientras continúa el estancamiento, más de 1.500 embarcaciones comerciales permanecían atrapadas en el golfo Pérsico a comienzos de mayo, según el Ejército de Estados Unidos. Productores petroleros de la región se han visto obligados a reducir fuertemente su producción al quedarse sin espacio para almacenar crudo.

El gobierno iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica han permitido que algunos buques realicen el trayecto a través de una ruta designada cercana a la costa iraní, en ocasiones tras solicitar pagos de hasta 2 millones de dólares. En respuesta, Estados Unidos bloqueó puertos iraníes.

No está claro hasta qué punto el servicio de seguros Hormuz Safe está directamente vinculado con la Guardia Revolucionaria Islámica o con los planes más amplios del gobierno para consolidar un sistema oficial de peajes. Fars mantiene estrechos vínculos con la Guardia.

Sigue siendo incierta la viabilidad de un sistema de seguros marítimos basado en bitcoin. A diferencia de las llamadas stablecoins vinculadas a monedas fiduciarias como el dólar, el bitcoin es altamente volátil, una característica que ha limitado hasta ahora su adopción como medio de pago. Los propietarios extranjeros de barcos también podrían mostrarse reacios a utilizar este mecanismo por temor a violar sanciones estadounidenses contra Irán.

Babak Zanjani, un empresario iraní que acumuló riqueza ayudando a la República Islámica a evadir sanciones, comenzó a promover la idea de un esquema iraní de seguros marítimos para el estrecho de Ormuz el 8 de mayo.

Zanjani —quien fue liberado de prisión el año pasado después de que su condena de muerte fuera conmutada— compartió los primeros detalles de Hormuz Safe con sus seguidores minutos después de la publicación del informe de Fars. Previamente había sido arrestado por malversar miles de millones de dólares del ministerio de Petróleo iraní.

Los reportes sobre Hormuz Safe coincidieron con una declaración de un legislador iraní que afirmó que la República Islámica presentará pronto un mecanismo profesional para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho a través de una ruta designada.

Ebrahim Azizi, jefe de la comisión parlamentaria iraní de seguridad nacional, dijo que “solo las embarcaciones comerciales y las partes que cooperen con Irán se beneficiarán”.

“Se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados proporcionados bajo este mecanismo”, dijo Azizi en una publicación en X, agregando que las partes involucradas en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán tendrán prohibido acceder a la ruta.

Esmail Baghaei, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, dijo el lunes que funcionarios iraníes y omaníes realizaron reuniones la semana pasada para discutir esfuerzos conjuntos destinados a “desarrollar un mecanismo” para garantizar el paso seguro de barcos que transiten por el Estrecho.