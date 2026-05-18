‘¿Por qué tan interesados en México?’: Sheinbaum pide a EU que se enfoque en su consumo de drogas

La presidenta de México exigió a EU que mande la información que compruebe que funcionarios de Sinaloa protegieron a Los Chapitos.

Si Estados Unidos “quiere ayudar a México” a combatir a los cárteles del narcotráfico, debería enfocarse en reducir el consumo de drogas en su país, sugirió Claudia Sheinbaum este lunes 18 de mayo.

La presidenta de México reaccionó al caso del Departamento de Justicia abierto contra Rubén Rocha y a la entrega de dos de sus exfuncionarios, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, a las autoridades de EU.

“Que quede muy claro: No vamos bajo ninguna circunstancia a encubrir a nadie, pero, ¿por qué están interesados tanto en México? Que atiendan allá primero" su problema de consumo de drogas, afirmó en su ‘mañanera’ de este 18 de mayo.

Sheinbaum destacó que por primera vez, el Gobierno de Donald Trump reconoció que el consumo de estupefacientes es un problema de salud pública, esto en la nueva Estrategia Nacional Antidrogas publicada este mes.

La presidenta de México también exigió a la administración de Donald Trump disminuir la entrada de armas de alto poder, que son usadas por los cárteles contra fuerzas de seguridad, y combatir el lavado de dinero. “Cuando se vende la droga en Estados Unidos, ¿dónde queda ese dinero?“.

Sheinbaum insistió en que México acepta intercambio de información, pero no la operación de fuerzas o agencias estadounidenses en territorio nacional.

“Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”, subrayó.

Donald Trump ha insistido con amagues de desplegar en tierra operaciones contra cárteles mexicanos. “Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”, dijo el 6 de mayo pasado cuando ‘presumió’ que los ataques contra presuntas narcolanchas provocaron una caída de 97 por ciento en la droga que llega a EU desde el Caribe.

“Hemos comenzado la ofensiva terrestre, que es mucho más sencilla. Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México", apuntó.

¿Cuándo viene la jefa del control de drogas de EU a México?

Durante la llamada con el presidente Trump del 15 de mayo, Claudia Sheinbaum accedió a reunirse con Sarah Carter, zar antidrogas de EU, el próximo lunes 25 de mayo en Palacio Nacional.

Sin dejar de remarcar el discurso de ‘colaboración sin subordinación’, Sheinbaum adelantó que el encuentro está incluido en una serie de acciones para fortalecer el combate a los grupos del crimen organizado. “cada quien en su territorio”.

Previo a la visita de Sarah Carter llegará Markwayne Mullin, expeleador de MMA y nuevo secretario de Seguridad Nacional, quien reemplazó a Kristi Noem, la polémica funcionaria de Trump que acusó a Sheinbaum de promover manifestaciones en Los Ángeles.

El secretario de Seguridad Nacional de EU llegará a México el próximo jueves 21 de mayo, adelantó Sheinbaum.

Con información de EFE