EU refuerza acusaciones contra México: Las amenazas de Trump y su gobierno contra los cárteles de droga

El gobierno de Trump ha reforzado las amenazas contra México por el combate al narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha reforzado las acusaciones contra México por la presunta colusión y protección de autoridades a cárteles de la droga y redobló la presión sobre el país para conseguir más resultados en seguirdad.

En un solo día las tensiones entre ambos vecinos y socios comerciales han aumentado tras declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA, de Pete Hegseth, secretario de la Defensa de EU, y la publicación de una nota de la cadena CNN sobre un presunto operativo de la CIA para matar a un operador del narcotráfico en el Estado de México que fue desmentida de inmediato por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Desde el Senado estadounidense, el director de la DEA advirtió que las recientes acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por la presunta protección a ‘Los Chapitos’ es sólo el comienzo.

“No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención. Tenemos un presidente que apoya una agenda que pone primero a los estadounidenses”, expresó.

“Este es solo el inicio de lo que está por venir en México”, añadió.

En la misma ronda de comparecencias de funcionarios de seguridad, el secretario de Defensa reiteró ante los congresistas de su país la exigencia de Trump para que México aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar tener que intervenir.

El jefe del Pentágono dijo que espera que México dé “un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor las organizaciones del narcotráfico y evitar que Estados Unidos intervenga directamente.

La advertencia de Hegseth surgió cuando congresistas le cuestionaron sobre la tecnificación de los carteles con el uso de drones e incursión en terreno estadounidense registrado en los últimos meses.

La semana pasada, Trump había adelantado en la Casa Blanca que si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” contra el crimen organizado, Washington lo hará.

En su intervención ante el Congreso, Hegseth había catalogado la cooperación entre México y Estados Unidos como una “colaboración sin precedentes”, también agregó que lo aprecian e hizo un llamado a la Defensa y Marina mexicanas a “continuar en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”.

Trump redobla presión sobre México

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Estados Unidos, que ha declarado a los principales cárteles de México como organizaciones terroristas.

Aunque ha elogiado la relación con Sheinbaum, Trump ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos intervenga en territorio mexicano, algo que la mandataria rechaza al apelar a la soberanía nacional.

La presión de la administración del mandatario republicano volvió a la palestra luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

En tanto, México ha asegurado que, aunque Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición, no ha presentado “elementos de prueba” sobre su culpabilidad.

-Con información de EFE.