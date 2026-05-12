¿Segunda ronda de políticos investigados en EU? Esto dijo Sheinbaum sobre Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes sobre los recientes señalamientos que involucran a políticos mexicanos en presuntas investigaciones en Estados Unidos, entre ellos el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre una posible “segunda ronda” de funcionarios o exfuncionarios bajo investigación en el extranjero, luego de que el Departamento de Justicia de EU acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve personas más de tener nexos con el narcotráfico.

Sheinbaum evitó confirmar la existencia de nuevas investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses, y reiteró que su gobierno no cuenta con información oficial que confirme más casos adicionales a los ya conocidos.

En ese sentido, insistió en que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas formales.

“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos o gobernadores o representantes populares en funciones. Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas. Siempre. Nosotros no cubrimos a nadie, pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país”, señaló la presidenta.

Adrián de la Garza y su presunto vínculo con Los Zetas

De acuerdo con el portal Narcopolíticos, el actual alcalde de Monterrey ha sido señalado de haber recibido presuntos sobornos de Los Zetas, de haber incurrido en prácticas de tortura sistemática para la fabricación de culpables y de haber transferido recursos públicos a una empresa fantasma vinculada al Cártel de Sinaloa.

Estas acusaciones corresponden a distintos periodos mientras ocupó cargos en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León: desde que inició su carrera en 2003 y ascendió hasta convertirse en procurador estatal entre 2011 y 2015.

El mismo portal sostiene, con base en diversos reportes periodísticos y supuestas “narconóminas” recuperadas por el Ejército, que De la Garza habría brindado protección a Los Zetas desde la entonces Procuraduría estatal. Estas versiones, añade, coincidirían con informes de la policía española.

Asimismo, señala que durante su gestión como alcalde adjudicó un contrato por 10 millones de pesos a una empresa fantasma, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, la cual habría realizado transferencias a Vector Casa de Bolsa, institución sancionada por el gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos.

En 2009 el Ejército mexicano recuperó una “narconómina” atribuida a Los Zetas, en la que supuestamente aparecían nombres de funcionarios de la Procuraduría de Nuevo León, incluido Adrián de la Garza, quien entonces era director general de Averiguaciones Previas.

El alcalde priista también es mencionado en documentos recuperados por el Ejército mexicano, que coinciden con informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española, publicados por El País en 2016.

En marzo de ese año fue detenido Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, uno de los principales operadores financieros de Los Zetas, encargado de lavar millones de euros provenientes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Tras intervenir varias llamadas de El Mono’ Muñoz, las autoridades españolas concluyeron que el capo tenía contacto con procuradores y exprocuradores, como el de Coahuila, Homero Ramos, y Adrián de la Garza, quien entonces era procurador de Nuevo León.

De la Garza negó estos señalamientos y amenazó con demandar a El País.