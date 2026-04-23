‘Boicot’ al Cártel de Sinaloa: EU sanciona red en México, Guatemala e India que ayuda a crear fentanilo

Una red en México, Guatemala e India ayudaría al Cártel de Sinaloa a crear fentanilo.

Estados Unidos impuso sanciones contra 23 individuos y entidades vinculados a una red con base en México, Guatemala y la India a la que acusan de suministrar al Cártel de Sinaloa precursores para fabricar fentanilo, un potente opioide sintético.

“Estados Unidos está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que alimenta la crisis ilícita del fentanilo en el país. Esta red abarca la India, Guatemala y México, y suministra precursores químicos al Cártel de Sinaloa”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Red en México, Guatemala e India da químicos al Cártel de Sinaloa para crear fentanilo: EU

Según informó el Departamento del Tesoro, la red sancionada incluye a los proveedores e intermediarios que “permiten que los carteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia”.

“El presidente (Donald) Trump ha sido claro al afirmar que no se permitirá que los carteles terroristas siembren el caos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien añadió que su departamento “continuará apuntando a cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro”.

Las autoridades estadounidenses consideran que estas sustancias, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan “decenas de miles de muertes” cada año.

“Al atacar toda la cadena de suministro la Administración Trump está desarticulando redes que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, concluye el Departamento de Estado.

EU restringe visas a 75 personas cercanas al Cartel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al Cártel de Sinaloa, como parte de su campaña de lucha contra el narcotráfico.

“El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o empresariales cercanos de individuos vinculados al cartel de Sinaloa”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Según Rubio, el “Cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente (Donald Trump) designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses”.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la medida forma parte de la estrategia de la Administración republicana para “erradicar” los cárteles que operan en el continente y proteger a la población estadounidense.