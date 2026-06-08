Nueva presidencia de IATA

El consejero delegado de la aerolínea Latam, Roberto Alvo, asumió este domingo como presidente del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), sucediendo al español Luis Gallego, consejero delegado de International Airlines Group (IAG). El nombramiento del ejecutivo chileno nacido en México fue anunciado en la apertura de la asamblea general anual de la asociación que representa al 85 por ciento del transporte aéreo mundial, que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.

El mandato de Alvo tendrá una duración de un año y concluirá en la 83ª asamblea de la entidad en Xiamen, China.

Celebran el Fibra Day 2026

Este lunes se lleva a cabo el Fibra Day 2026, organizado por la Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA), que preside Jorge Ávalos, en el marco de la celebración por sus primeros 10 años, y en alianza con el Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV), que dirige Jorge Alegría. El sector de Fibras actualmente está integrado por 18 vehículos, de los cuales 15 cotizan en la BMV, administrando más de 2 mil inmuebles con cerca de 30 millones de metros cuadrados de área rentable y niveles de ocupación superiores al 91 por ciento.

Con una capitalización del sector cercana a los 500 mil millones de pesos, equivalente a alrededor del 5 por ciento del valor total del mercado accionario mexicano, las Fibras han obtenido recursos por más de 292 mil millones de pesos mediante ofertas públicas iniciales, emisiones subsecuentes y suscripciones, a los que se suman más de 122 mil millones de pesos en financiamiento vía deuda. La llegada de nuevos nombres, como Fibra Next en el segmento industrial, y Fibra Park Life en vivienda en renta, confirma la capacidad de adaptación de este mercado a nuevas necesidades de inversión y desarrollo inmobiliario. Particularmente, el segmento industrial se ha convertido en el principal motor de crecimiento, con más de mil 100 activos, ocupaciones de entre 94 y 97 por ciento, y una participación cercana al 50 por ciento del portafolio total del sector.

Fintech integrada

La fintech Grupo Klu bajo la dirección de su CEO, Alberto Djemal, cumplió seis años en México enfocándose en desarrollar alternativas financieras eficientes. La firma diseñó una arquitectura modular que unifica herramientas de crédito, tesorería, pagos y operaciones transfronterizas. Este entorno digital integra además el flujo de caja, la emisión de vales y la gestión de activos virtuales.

KIO lanza SOC

La creciente sofisticación de las amenazas digitales está acelerando una nueva ola de inversión corporativa en el país. De acuerdo con la consultora PwC, el 86 por ciento de las organizaciones en México contempla elevar su presupuesto en protección digital durante este año; asimismo, el Foro Económico Mundial ubica al cibercrimen entre los principales riesgos para la continuidad operativa de los negocios.

Bajo este escenario, KIO IT Services, bajo la dirección de Bruno Juanes, presentó The ROCK, un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de nueva generación que combina inteligencia artificial con especialistas certificados. El movimiento refleja la evolución del mercado actual, donde la demanda empresarial se concentra cada vez más en plataformas capaces de anticipar amenazas y blindar activos críticos para proteger la estabilidad financiera y la competitividad.

Afores impulsan crecimiento

Las Afores mantienen invertida una cuarta parte de los recursos de los trabajadores en activos productivos, un factor clave para el desarrollo actual de México. Según el analista Sebastián Hanhausen, las administradoras de fondos para el retiro están destinando más recursos a la renta variable, un movimiento relevante y positivo para el mercado nacional.

Este dinamismo demuestra que las administradoras ya hacen mucho más que gestionar liquidez: ahora invierten en portafolios con una visión generacional, absorben la volatilidad y participan en activos que requieren tiempo para madurar. En resumen, la estrategia permite que el ahorro nacional para el retiro financie directamente las posibilidades de crecimiento económico del país.