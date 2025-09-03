Trump ‘ataca’ al Cártel de Sinaloa: Le decomisa 300 toneladas de químicos para producir metanfetaminas

Esto sabemos del decomiso de precursores químicos que realizó EU en Houston; según el Departamento de Justicia, se dirigía a laboratorios del Cártel de Sinaloa.

Agentes de seguridad de Estados Unidos informaron que han confiscado más de 300 mil kilos de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetaminas, las cuales iban dirigidas a laboratorios clandestinos de drogas en México, según un comunicado de este miércoles 3 de septiembre.

Los precursores químicos de metanfetaminas fueron confiscados por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el Puerto de Houston esta semana.

“Esta es la mayor incautación de precursores químicos utilizados para la fabricación de metanfetamina en la historia de Estados Unidos”, declaró la fiscala federal de Columbia, Jeanne Ferris Pirro.

Según la fiscala, China enviaba estos precursores de drogas al Cártel de Sinaloa, en México.

“Las sustancias químicas, originarias y enviadas desde China, podrían haberse utilizado para producir casi 190 mil kilos de metanfetamina, con un valor aproximado de 569 millones de dólares si hubieran llegado a su destino”, destacó el comunicado del Departamento de Justicia.

La incautación incluyó seis contenedores de alcohol bencílico, un disolvente utilizado en la fabricación de productos farmacéuticos, con un peso de 164.880 kilos, y seis contenedores de N-metilformamida, otro disolvente orgánico líquido, con un peso de 151.560 kilos, según el reporte estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden el 20 de enero de 2025 para declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. La designación se hizo oficial en febrero.

Además del Cártel de Sinaloa, otros grupos terroristas designados por EU fueron el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacanay los Cárteles Unidos. Además de esos grupos mexicanos, EU también designó como terroristas al grupo venezolano del Tren de Aragua y a la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13). Recientemente fue añadido el Cártel de los Soles, que EU afirma que es dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro, algo que el mandatario ha negado.

En agosto, el FBI estadounidense afirmó que el decomiso de fentanilo en Estados Unidos subió hasta 25 por ciento interanual, un nivel récord en los primeros 200 días de gobierno del presidente Donald Trump.

Desde que retomó la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha tomado medidas para impedir el paso de fentanilo, otras drogas y precursores químicos hacia el territorio, según sus propios dichos.

Trump responsabiliza a los cárteles, en particular a los grupos criminales de México, por las muertes de estadounidenses que consumen drogas y sufren sobredosis, sobre todo de fentanilo.

En México, autoridades de seguridad federal también han informado sobre importantes decomisos de drogas y precursores químicos en meses recientes.

Con información de EFE.