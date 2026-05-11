Los lujosos XV años de la hija del alcalde morenista de Chignahuapan desatan polémica en redes

El alcalde morenista de Chignahuapan fue cuestionado en redes sociales por la lujosa fiesta de XV años de su hija y no seguir el principio de 'austeridad' que pregona la 4T.

Redes sociales cuestionaron el principio de austeridad del alcalde morenista Juan Rivera Trejo, de Chignahuapan, Puebla, tras revelarse imágenes de la fiesta de XV años de su hija en una lujosa hacienda ubicada en el municipio.

De acuerdo con los reportes, la ostentosa celebración tuvo lugar el sábado en la Hacienda de Atlamaxac, que cuenta con una iglesia propia, así como salones y jardines para eventos sociales.

Según el periodista Carlos Rocha, semanas atrás el gobierno municipal del edil llevó a cabo la pavimentación de los accesos al exclusivo recinto, lo que generó cuestionamientos contra el político.

Las imágenes y videos de la celebración muestran que la velada tuvo lugar en medio de grandes arreglos de tela rosa que adornaban el techo y las paredes del recinto, así como árboles que se asemejan a cerezos.

El alcalde de Chignahuapan celebró los XV años de su hija en una ostentosa hacienda privada. (Facebook: Isabel Peñoñuri)

Los ciudadanos del municipio mostraron su indignación ya que dicha celebración contrasta con las carencias de infraestructura que persisten en el municipio poblano, famoso por la fabricación de esferas de Navidad y sus aguas termales.

El festejo ocurrió días después de que las intensas lluvias registradas en la región dejaran varias afectaciones en los caminos de las localidades cercanas.

Un festejo del 10 de mayo gris en Chignahuapan

Durante la celebración del Día de las Madres este domingo 10 de mayo, el ayuntamiento realizó un festejo para todas las madres del municipio.

Sin embargo, a diferencia de la fiesta privada del alcalde, esta celebración se caracterizó por ser mucho más austera y simple.

Los adornos apenas consistieron en algunos globos y se llevó a cabo dentro de una bodega de metal.

¿Y la austeridad? Usuarios cuestionan falta de principio morenista

Internautas recordaron que un principio que defienden las y los integrantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) es la ‘austeridad republicana’, algo que predicaba con mucha insistencia el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El exmandatario tabasqueño incluso solía repetir: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

La misma consigna la abanderó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha cuestionado y pedido a los miembros de Morena más conciencia sobre los privilegios.

“La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, en donde la mayoría de los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede existir justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos y privilegios, mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que prometió desde su origen poner fin a los abusos del poder y transformar la vida política de la nación”, dijo la mandataria el 6 de diciembre de 2025, en la celebración de los siete años de la llegada al poder de la 4T.