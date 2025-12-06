Sheinbaum recuerda a morenistas la austeridad republicana: ‘No hay justificación para el lujo’

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó a los militantes de Morena que tienen que respetar la austeridad republicana. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó a los morenistas y a quienes se asumen como parte del movimiento que deben respetar el principio de la austeridad republicana.

Luego de las múltiples polémicas que rodearon a varias figuras políticas de Morena con algún cargo público, la mandataria aprovechó la celebración de los siete años de la autodenominada cuarta transformación para recordar que los servidores públicos no pueden estar rodeados de lujos y privilegios.

Recordó que en el país la gran mayoría de la población se enfrenta al rezago del salario mínimo, que en muchos casos se limita a cubrir los gastos básicos sin espacio para “lujos”. En este contexto, afirmó que no existe justificación para tener lujos.

“La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, en donde la mayoría de los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede existir justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos y privilegios, mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que prometió desde su origen poner fin a los abusos del poder y transformar la vida política de la nación”, recordó la mandataria.

Polémica por “lujos” de morenistas

En el último año, múltiples figuras políticas que militan en Morena fueron cuestionadas por viajes a Europa, Japón y presuntos “lujos” que ostentan pese a los principios que rigen a su partido.

Uno de los casos más difundidos fue el de Gerardo Fernández Noroña, por viajes a Europa y por la adquisición de una propiedad cuyo valor ronda los 12 millones de pesos. El senador respondió a las críticas y aseguró que él se mantiene dentro de la “justa medianía”.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, fue visto, supuestamente, de vacaciones en Lisboa, Portugal.

A la par, el diputado federal por Morena Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Diana Karina Barreras, quien fue apodada como ‘Dato Protegido’ en redes sociales, también fueron exhibidos por los “lujos” que poseen, desde prendas de marcas prestigiosas, relojes, bolsos y joyería, entre otros artículos a los que difícilmente accede la mayoría de la población.

Por último, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización Nacional del partido político Morena, fue visto en Japón y presuntamente gastó miles de pesos en su hospedaje.

Sobre estos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en conferencias de prensa, aunque decidió evitar la polémica y tomar distancia de los temas. Respondió que no es la “madre de los funcionarios” para cuidar su actuar.