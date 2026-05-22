Barda de edificio en restauración se derrumba en alcaldía Cuauhtémoc; hay 4 heridos

Se reporta el derrumbe de una construcción en la calle Allende y Juan Álvarez, col. Centro; hay cuatro heridos. (Foto: SSPC)

Al menos cuatro personas resultaron heridas por la caída de una barda en restauración, en un incidente ocurrido este viernes en las calles Allende y Juan Álvarez, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de las cuatro personas lesionadas por el derrumbe, tres fueron llevadas a un hospital para ser atendidas. El cuarto afectado se movilizó por su cuenta, indicó.

De los tres heridos trasladados, dos son trabajadores de la empresa y el otro es un menor de edad, de 17 años, quien viajaba en un microbús que fue afectado por la caída de la barda.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, indicó que el derrumbe de la barda ocurrió en Allende 74 y destacó que hay equipos de emergencia en la zona.

La barda forma parte de un inmueble que estaba en rehabilitación, indicó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Los escombros caídos afectaron a un microbús y algunos autos particulares, de acuerdo con imágenes.

El Centro de Orientación Vial de la CDMX informó que personal de seguridad ciudadana acordonó la calle de Allende, entre Juan Álvarez y República de Honduras, para remover los escombros tras la caída de la barda en la zona. El corte de la circulación comienza desde Eje 1 Norte. Por ello, como alternativa vial están las calles República de Argentina y Paseo de la Reforma.

Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y equipos de emergencia atienden la remoción de escombros y la atención a afectados de la zona.