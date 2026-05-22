‘Siempre serás una leyenda’: Trump se despide de Kyle Busch, excampeón de NASCAR que murió

Kyle Busch realizaba pruebas en un simulador antes de sentirse mal y ser hospitalizado. (Foto: AP/EFE)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se sumó a las condolencias para los seres queridos de Kyle Busch, piloto dos veces campeón de la Cup Series de NASCAR, quien murió a los 41 años.

La muerte de Kyle Busch fue confirmada mediante un comunicado compartido por NASCAR en redes sociales. La categoría recordó al piloto como uno de los competidores más “grandes y feroces del deporte”.

El fallecimiento del piloto estadounidense fue inesperado: Kyle incluso se preparaba para disputar la Coca-Cola 600, una competencia programada para el domingo 24 de mayo, en la cual tenía previsto participar.

Kyle Busch sonríe al ser presentado durante la carrera de estrellas de la NASCAR, el domingo 17 de mayo de 2026 en Dover, Delaware (AP Foto/Derik Hamilton, archivo) (Derik Hamilton/AP Photo/Derik Hamilton)

¿Qué dijo Donald Trump sobre Kyle Busch?

El presidente de Estados Unidos compartió un breve mensaje en Truth Social, donde recordó a Kyle Busch por su talento al volante, debido a que fue uno de los pilotos más exitosos en la historia moderna de NASCAR.

Trump escribió: “El legendario piloto Kyle Busch falleció trágica e inesperadamente ayer. Era un verdadero talento que amaba NASCAR y a sus fanáticos. ¡Kyle era un ganador! Fue dos veces campeón de la Copa y tiene el récord histórico de victorias en las tres principales series de NASCAR”.

En su publicación, Trump también lamentó la muerte del piloto y envió condolencias a su familia: “La esposa de Kyle, Samantha, y sus dos hermosos hijos están en nuestros pensamientos y oraciones”.

El mandatario aseguró que durante octubre, la Casa Blanca recibió la visita de Samantha para un tratamiento de fecundación in vitro y afirmó que ella realmente amaba a su esposo.

Trump añadió: “Descansa en paz, Kyle Busch. ¡Siempre serás una leyenda!”. El mandatario no fue el único personaje público que se despidió del piloto, ya que varios colegas y figuras políticas enviaron mensajes a sus familiares.

¿Qué le pasó a Kyle Busch? Todo lo que se sabe sobre su fallecimiento

Horas antes de su muerte, la familia de Kyle Busch compartió un comunicado en el que informó que el piloto había sido hospitalizado, aunque no detalló los motivos.

La familia escribió: “Kyle ha sufrido una enfermedad grave y fue internado. Actualmente recibe tratamiento y no participará en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana en Charlotte Motor Speedway”.

Aunque la familia no dio más detalles, la agencia AP tuvo acceso a una llamada al 911 en la que se solicitaba ayuda para Kyle Busch, debido a que comenzó a experimentar dificultad para respirar y tos con sangre.

Busch realizaba pruebas en el simulador de carreras de Chevrolet, en Concord, cuando dejó de responder y fue trasladado a un hospital en Charlotte, contaron a AP personas familiarizadas con el caso.

Kyle Busch solicitó un médico por la radio mientras corría a bordo de su automóvil de Nascar. (Foto: EFE)

En la llamada se escucha: “Tengo a una persona con falta de aire, muy acalorada, cree que se va a desmayar y está expulsando un poco de sangre”.

Según el audio obtenido por la Oficina del Sheriff del condado de Cabarrus, Busch estaba tendido en el suelo del baño del complejo cuando se pidió apoyo médico. El hombre que llamó al 911 indicó al operador: “Está despierto”. A pesar de la atención recibida, el piloto murió tras ser hospitalizado.

Además de Donald Trump, el vicepresidente estadounidense JD Vance también lamentó la muerte del corredor y escribió: “Tuve la oportunidad de conocer a Kyle, uno de los mejores pilotos de NASCAR, durante la campaña de 2024. Usha y yo rezamos por él y su familia. Concédele, Señor, el descanso eterno”.

Asimismo, Richard Childress Racing anunció que retirará temporalmente el auto número 8 de Kyle Busch en la Cup Series, al menos hasta que Brexton, hijo del piloto fallecido, esté listo para competir.

Con información de AP.