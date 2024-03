PERFIL: Truth Social, la red de Donald Trump que nació tras el ataque al Capitolio de 2021

Es difícil comprender la vida de los millonarios, ¿no crees? y uno de los casos más curiosos es el de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos que este año busca volver a la Casa Blanca representando al partido Republicano y que en días recientes dijo que ya casi no tenía dinero en efectivo debido a las sanciones por los juicios que enfrenta, pero que a la par ha logrado que su startup de redes sociales, Truth Social, se convierta en una de las apuestas cortas más difíciles y costosas del mercado.

De acuerdo con la firma de análisis financiero, S3 Partners, los inversores enfrentan costos financieros anuales para tomar prestadas las acciones de más del 150 por ciento, y riesgos de que la volatilidad similar a un meme de las acciones y su base de seguidores leales puedan quemarlos aún más. La nueva empresa pública es la acción estadounidense más cara en la que se puede apostar.

La empresa de Donald Trump, que se llama Trump Media & Technology Group Corp., debutó este martes 26 de marzo en el Nasdaq, uno de los tres principales indicadores de Wall Street, logrando un aumento en las acciones del 59 por ciento luego de coronar una espectacular corrida de acciones y proporcionó una ganancia inesperada en papel para el magnate, mientras enfrenta una creciente serie de demandas legales y problemas financieros.

El meteórico ascenso de las acciones de la empresa de Trump se debe a un acuerdo SPAC, también conocido como ‘cheque en blanco’, tras completar una fusión con Digital World Adquisition Corp., lo que provocó que este martes las operaciones de acciones fueran suspendidas debido a la volatilidad, ya que alcanzaron los 78.80 dólares.

¿Cuánto vale Truth Social?

(Bloomberg)

La red social, así como el grupo empresarial de Trump, están valuados en 6.7 mil millones de dólares. De esta cifra se desprenden 4.6 mil millones que corresponden a las acciones poseídas tras la fusión con Digital World, así como otros 2.1 mil millones correspondientes a posibles adjudicaciones de acciones adicionales.

El desempeño de la compañía después de la fusión en el Nasdaq bajo el símbolo DJT pondrá a prueba la capacidad de Trump para captar la atención de los operadores individuales y los inversionistas de impulso que la utilizan como una forma de apostar en su campaña para la reelección. Hasta ahora, sus operaciones han tenido dificultades para generar ganancias, con una pérdida de 49 millones de dólares en los nueve meses hasta septiembre, mientras que solo ha obtenido 3.4 millones en ingresos.

¿Cuál es la historia de Truth Social?

(Bloomberg)

Truth Social es una de las redes sociales más polémicas de los últimos años. Nació prácticamente un año después de que Donald Trump fuera vetado de X, antes llamado Twitter, así como de las redes sociales de Meta (Instagram y Facebook), esto debido a que tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021, y luego de perder las elecciones, se señaló que posiblemente el expresidente había sugerido el ataque.

Si bien con la compra de Twitter por Elon Musk volvieron las cuentas de Donald Trump, su actividad ha sido mínima, e incluso se le recuerda más por un mensaje de apoyo a Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil, cuando perdió frente a Lula da Silva.

Fue así que en Truth Social logró ofrecer su postura sobre diferentes hechos, haciendo de la red social un espacio en el que hay millones de usuarios, pero que él es el referente principal.

La empresa nunca ha dado a conocer cuántos usuarios tiene; sin embargo, se estima que hay alrededor de 5 millones, de acuerdo con datos de Similarweb.

La red social no ofrece muchas modalidades para la creación de contenido, y de acuerdo con The New York Times, se ha establecido más que nada como un portal en el que personas afines a las derechas leen opiniones de sus líderes políticos.

Con información de Bloomberg y The New York Times.