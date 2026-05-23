Feminicidio de Pamela Guevara: ¿Qué sabemos del asesinato de la joven que se graduaría como enfermera?

Pamela y sus familiares viajaban en un taxi, mismo que se detuvo en el domicilio de su agresor y este aprovechó para disparar en dos ocasiones. (Cuartoscuro).

Pamela Guevara estaba a punto de graduarse de enfermería, pero su exnovio se lo impidió. Salió a cenar pizza con su hermana y su cuñado y una bala de perforó el pulmón. El autor material de feminicidio: Fernando ‘N’.

Su familia y amigos piden justicia y la difusión de la foto del agresor para dar con él. Durante dos años de relación, Fenando ‘N’ fue violento con la joven e incluso, en una ocasión la arrojó por las escaleras, denunció la hermana de Pamela.

Según Foro Tv, los hechos ocurrieron en la alcaldía Magdalena Contreras. Pamela era la mayor de tres hermanos y en palabras de sus compañeros ‘era muy buena en enfermería’.

El miércoles 20 de mayo, en la colonia Potrerillo, Pamela y sus familiares viajaban en un taxi, mismo que se detuvo en el domicilio de su agresor y este aprovechó para disparar en dos ocasiones.

“Íbamos a cenar. Mi pareja (quien es su primo) le gritó su nombre “Fernando”, y él inmediatamente salió con el arma”, explicó su hermana Diana Guevara para Foro Tv.

Tras los disparos, Pamela fue llevaba a la Clínica 140 del IMSS, donde falleció después de entrar en paro.

Doble feminicidio alerta a Veracruz

Ana Lilia González Mateos, de 42 años, y su hija Yalina Cristal Lezama González, de 25 años, fueron víctimas de feminicidio en Veracruz.

Los cuerpos de dos mujeres fuerOn localizados abandonados en calles del municipio de Cosoleacaque. Fueron identificadas como comerciantes del mercado municipal de la localidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cuerpos fueron arrojados desde una camioneta Toyota gris en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, entre Transístmico y Vicente Guerrero, en la zona conocida como Barrio Cuarto.

Las dos mujeres presentaban impactos de arma de fuego y visibles huellas de violencia y tortura.

Una de ellas vestía pantalón de mezclilla y blusa beige, mientras que la otra portaba un vestido rojo.