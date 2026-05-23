Operación Enjambre en Morelos: Dan prisión preventiva a exfuncionarios por presuntos nexos con el narco

En el marco de estas investigaciones, se confirmó que el exalcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, permanece prófugo de la justicia. (Foto: Cuartoscuro)

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra cinco exfuncionarios de los municipios de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla, acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En el marco de estas investigaciones, se confirmó que el exalcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, permanece prófugo de la justicia.

La resolución fue emitida por el juez federal Alejandro Domínguez Villapudua, adscrito a la sede de Hermosillo, Sonora, durante una audiencia inicial celebrada por videoconferencia con representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y los imputados.

El juzgador calificó de legal la detención de los implicados y les notificó formalmente los cargos que enfrentan.

A solicitud de la defensa, se duplicó el término constitucional, por lo que será hasta el próximo jueves cuando se determine si los acusados serán vinculados a proceso. Mientras tanto, el juez ordenó su traslado e ingreso al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, ubicado en Hermosillo.

¿Quiénes son los exfuncionarios detenidos en Morelos?

Los exfuncionarios involucrados son Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, exsecretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla; y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de Cuautla.

Respecto al caso de Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan y presuntamente relacionada con los mismos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado sobre el desarrollo de su audiencia inicial.

Actualmente permanece internada en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

De acuerdo con las investigaciones federales, la detención de los señalados derivó de una presunta reunión sostenida en 2024 con un líder regional del Cártel de Sinaloa identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.

Las autoridades presumen que durante ese encuentro se pactó el financiamiento ilícito de campañas políticas a cambio de protección, impunidad y favores gubernamentales para la organización criminal una vez que los implicados asumieran cargos públicos.

Senador reconoce cercanía con exfuncionarios detenidos en Morelos

El caso también adquirió relevancia política luego de que el senador por Morelos, Víctor Mercado Salgado, reconociera públicamente su cercanía con tres de los detenidos en Cuautla.

El legislador admitió haber recibido apoyo de dichos exfuncionarios durante actos proselitistas de su reciente campaña rumbo al Senado.

En paralelo, las autoridades federales mantienen un operativo para localizar al exalcalde Jesús Corona Damián, quien logró evadir el despliegue interinstitucional realizado el pasado 20 de mayo y continúa prófugo dentro de la misma carpeta de investigación relacionada con la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales de Morelos.