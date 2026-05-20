Operación Enjambre en Morelos: Detienen a alcalde de Atlatlahuacan y a expresidente de Yecapixtla

Las capturas de alcaldes y exalcaldes en Morelos forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Fuerzas de seguridad detuvieron a Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla, como parte de la Operación Enjambre en Morelos, informó Omar García Harfuch este miércoles 20 de mayo.

El secretario de Seguridad indicó que las capturas forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que aún se busca a Jesús ‘N’, alcalde de Cuautla, Morelos.

Las órdenes de aprehensión, ejecutadas durante la mañana de este 20 de mayo, fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con información del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué otros funcionarios de Morelos fueron detenidos por la Operación Enjambre?

En marzo, el Gobierno de Morelos informó de la detención de tres funcionarios del municipio de Amacuzac, señalados por el delito de extorsión agravada.

Entre los detenidos estuvieron Patricia ‘N’, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena ‘N’, identificada como regidora; y Alejandro Bladimir ‘N’, quien fungía como tesorero de Amacuzac.

Además, las fuerzas de seguridad catearon un inmueble en la colonia Centro de Amacuzac, donde también cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos ‘N’, alias ‘El Camarón’, señalado por las autoridades como enlace y mando criminal de la Familia Michoacana.

La primera Operación Enjambre fue la que se desplegó en el Estado de México. Las autoridades judiciales de ese estado obtuvieron condenas contra 20 de los servidores públicos arrestados que suman mil 146 años de prisión.

Los 20 exservidores públicos eran funcionarios de los municipios de Amanalco de Becerra, Tlatlaya, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás de los Plátanos y Ecatepec. Fueron procesados por nexos con grupos de la delincuencia organizada como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es la Estrategia Nacional contra la Extorsión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó en julio de 2025 que la nueva estrategia contra las extorsiones estaría basada en cuatro ejes:

089 como número único de denuncia .

. La cancelación inmediata de las líneas móviles de los extorsionadores.

Apertura de denuncia en las Fiscalías Estatales y de una carpeta de investigación si la extorsión es presencial.

Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables.

“Esta investigación se hará en la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión. Esto es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y las facultades de investigación que se han adquirido”, explicó el secretario de Seguridad en julio de 2025.